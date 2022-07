Ouder dan 40? Dan kunnen ’kleine hoeveelheden alcohol’ gezond zijn

Sterren

Zusje Miley Cyrus was verslaafd aan kalmeringsmiddel

Noah Cyrus is herstellende van een verslaving aan kalmeringsmiddel Xanax. Het jongere zusje van Miley vertelt in een interview met Rolling Stone dat ze het middel zo vaak nam, dat ze tijdens de pandemie geregeld tot 8 uur ’s avonds sliep en moeite had wakker te blijven tijdens interviews.