Rampvakantie voor Belgische vrienden: Nicolaas (30) vermist, Tom (33) ernstig gewond

Mechelaar Nicolaas Hinckxt reisde onder meer in het gezelschap van Tom De Graef. Tom raakte dinsdag ernstig gewond bij een aanrijding en verblijft nu in het ziekenhuis in Bangkok. „Voordat hij gerepatrieerd kan worden, wacht hij nog op een medische controle”, meldt zijn naaste omgeving.

En toen moest het ergste nog komen: tijdens het raften ging het helemaal mis voor Nicolaas. „Het slachtoffer was aan het raften met twee vrienden toen hij van het bootje viel en in de rivier Mae Taeng belandde”, melden Thaise media. „De gids gooide nog een touw naar het slachtoffer, maar het lukte hem niet om het touw te pakken. Niet veel later verdween hij in het woeste water.” De Thaise tv-zeder Channel 7 toonde beelden van de kapotte helm van Nicolaas en bevestigde dat zijn reddingsvest is gevonden.

Ongerust

Nicolaas heeft een Belgische vader en een Thaise moeder. Hij heeft zelf een dubbele nationaliteit. Zijn echtgenote, met wie hij een zoontje heeft, is een Thaise. „Daarom vond de vakantie natuurlijk in Thailand plaats”, zegt zijn nicht Elise Hinckxt tegen Het Nieuwsblad. De vader van Nicolaas is zaterdag vertrokken naar Thailand. Ook de familie en vrienden maken momenteel moeilijke momenten mee. „We weten niks meer dan wat de Thaise media meldt”, zegt Elise. „De ongerustheid is enorm.”

Hevige regen

De zoekactie ging vrijdagavond tot laat door, maar de reddingswerkers moesten die uiteindelijk staken door de hevige regen. Zaterdag ging de actie verder. Volgens een Thaise bron waren er meer dan vijftig politieagenten en reddingswerkers bij betrokken. Er werd ook naar het slachtoffer gezocht met drones, maar voorlopig zonder resultaat.

De uitbater van Sirinan Villa Nimman in Chiang Mai, het hotel waar Nicolaas verbleef, bevestigt dat zijn gast als vermist is opgegeven. „Hij maakte de reservering bij ons”, zegt hij. „Zaterdag ben ik nog in het hotel geweest, maar er was niemand van zijn gezelschap meer aanwezig. Waarschijnlijk zijn ze naar de subregio Mae Tang getrokken, waar het ongeval zich voordeed.”