Man crasht auto en duikt daarna naakt op in kippenren

Volgens New York State Police gaat het om de 25-jarige John Mehne. Hij crashte op de Interstate 81, vlak bij de grens.

Naar verluidt heeft Mehne nog geprobeerd zich te verstoppen in de laadruimte van de pick-up waar het ongeval mee plaatsvond, zo schrijft het Amerikaanse Spectrum News.

Volgens een ooggetuige was Mehne niet lang daarna te vinden in een kippenren, vlak langs de Duell Road. Agenten namen een kijkje en troffen hun voortvluchtige aan in de tuin, bij de ren, mét een bijl.

Op de vraag wat hij aan het doen was, antwoordde de 25-jarige dat hij kippen aan het slachten was. Echter: niet lang nadat hij die woorden had uitgesproken, begon hij de huiseigenaar achterna te rennen met de bijl.

Opnieuw op de vlucht

De jacht op Mehne was nog niet ten einde: de Amerikaan vluchtte in een terreinwagen. Zo’n drie kilometer verderop brak hij in bij een woning. Uiteindelijk werd hij naakt aangetroffen in de kippenren van die woning.

Mehne wordt verdacht van een aantal misdrijven, waaronder inbraak, diefstal en dierenmishandeling.