Wie zat er achter demonstratie in Haarlem? Doe de Lockdown Nieuwsquiz!

Het is nog even volhouden en om de tijd te helpen doorkomen, spelen we dagelijks een kleine nieuwsquiz. Voor wie de site en de krant goed in de gaten houdt, zullen de vragen geen probleem zijn. Je hebt 30 seconden per vraag de tijd. Succes!

Werkt de quiz niet? Probeer het dan hier eens.

Of speel de quiz van gisteren.