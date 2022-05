Tweede Kamer wil toezicht op politietop

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Vorige week klonk tijdens een debat al stevige kritiek op het ontbreken van een veilige werkomgeving bij de Landelijke Eenheid. Aanleiding is onder meer dat drie agenten zelfmoord hebben gepleegd. In vernietigende rapporten wordt geconcludeerd dat de Landelijke Eenheid steken heeft laten vallen.

Er klonk vorige week al flinke kritiek vanuit VVD, PVV, D66, PvdA, SP en Denk. Die van links tot rechts gedeelde kritiek wordt door een Kamermeerderheid donderdag omgezet in een serieuze waarschuwing aan de politietop, uiteraard via verantwoordelijk minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). In ieder geval VVD, D66, PVV en SP steunen zelfs een motie die oproept tot extern toezicht na geblunder, melden ingewijden.

VVD-Kamerlid Michon haalde vorige week al hard uit. „Waar het gaat om die zelfdodingen kan je niet anders dan concluderen dat daar ook een werkgerelateerd element in zit. Hoe die politieleiding zoiets dan afhandelt, vind ik werkelijk beschamend.”

Ook vanuit de PVV klink kritiek. „Er zijn immers levens van agenten verloren gegaan en levens van nabestaanden verwoest”, aldus PVV-Kamerlid Helder. „Ik heb er geen vertrouwen in dat de korpsleiding dat geschonden vertrouwen gaat terugwinnen en ook niet dat dezelfde mensen de aankomende aanbevelingen gaan uitvoeren.” Volgens Helder ’kan en mag dit mag niet zonder gevolgen blijven’.

Reputatieschade voor de politie moest volgens D66-Kamerlid Van der Werf ’blijkbaar koste wat kost voorkomen worden’. „Dat was in elk geval hoe de nabestaanden dat hebben ervaren. Hoe kan het dat er na zo veel missers, zo weinig zelfreflectie en zo weinig zelfreinigend vermogen wordt getoond door de top van de organisatie? Het is om moedeloos van te worden.”

Ook PvdA-Kamerlid Mutluer reageerde fel. „Onder de streep is er helaas nog veel mis, met als tragisch dieptepunt drie zelfmoorden onder undercoveragenten. In mijn beleving is dat ongekend, ongehoord en onacceptabel. Dat er problemen zijn bij de politie komt niet alleen van de werkvloer maar ook van bovenaf.” SP-Kamerlid Van Nispen stelde zelfs dat de politietop bepaald niet heeft meegewerkt aan openheid. „Er is vanuit de politietop geprobeerd om zaken te verdoezelen. Er is in ieder geval niet gretig onderzocht wat er echt gebeurd is.”

Yesilgöz vertelde eerder al de situatie in de gaten te houden. „De medewerkers verdienen verbeteringen in de organisatie en hun werkomstandigheden, en externe monitoring helpt echt om dat voor elkaar te krijgen.”

De Tweede Kamer kan de politietop niet weg sturen, maar de stevige kritiek is een duidelijk signaal naar de politiek verantwoordelijke minister Yesilgöz.