’Nederlandse economie toont zich robuust’

Tegelijkertijd wees hij erop dat dit in het verleden wel eens anders is geweest en vanwege onzekerheden op het wereldtoneel ook in de (nabije) toekomst anders uit kan pakken. De Brexit wordt daarbij genoemd, evenals internationale handelsspanningen. „We bevinden ons in economische veranderende tijden.”

De CDA-bewindsman blikte tijdens zijn toespraak terug op de eerste keer dat een begroting aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dat gebeurde in september 1905. Theodoor Herman de Meester startte destijds de traditie. Hoekstra wees erop dat de bedragen die het toen betrof nogal verschillen met die van nu. De begroting bedroeg toen bijna 182 miljoen euro, inmiddels is dit zo’n 300 miljard.

Robuuste economie

Volgens Hoekstra is de Nederlandse economie robuust, maar gaat het kabinet nu niet achterover leunen. Hij wijst erop dat er extra geld is vrijgemaakt voor ’jeugdzorg, defensie en betaalbare woningen’. Ook worden de lasten verlaagd met drie miljard euro, iets waarvan vooral werkenden profiteren.

Tegelijkertijd benoemt de minister ’uitdagingen’ zoals ’nieuwe technologieën’ en ’de vergrijzing’ die in de zorg tot meer vraag leiden en daardoor de collectieve lasten onder druk zetten.

De inkomsten en uitgaven uit de begroting van 2020. Ⓒ De Telegraaf

Rente

De lage rentestand is volgens hem ’ingewikkeld’ voor ’spaarders en pensioenen’, maar biedt ook ’mogelijkheden om te investeren’. Zoals eerder al aangekondigd wil het kabinet dan ook met een investeringsfonds komen. Aan een uitwerking daarvan wordt nog gewerkt. Te denken valt aan investeringen in de Nederlandse infrastructuur en research en development.

