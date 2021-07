Binnenland

Kist met lichaam Peter R. de Vries uit Carré gedragen

De kist met daarin het lichaam van Peter R. de Vries is rond 12.50 uur Koninklijk Theater Carré in Amsterdam uit gedragen. Daarna is de wagen de hoek om gegaan, door de Korte Amstelstraat. De dienst in Carré, die om 11.00 uur begon, was alleen voor genodigden. Die kwamen rond 13.00 uur langzaamaan n...