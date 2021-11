50-jarige vrouw door geweldsincident overleden in Gronings dorp

Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Muntendam - Een 50-jarige vrouw is zondagochtend om het leven gekomen door een geweldsincident in een woning in het Groningse dorp Muntendam. Een 55-jarige man uit gemeente Midden-Groningen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorval. Hij zal worden gehoord. De politie vermoedt dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.