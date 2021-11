Vrouw (50) omgekomen bij geweldsmisdrijf Muntendam: ’Kapster deed geen vlieg kwaad’

Volgens de politie vond het voorval rond 09.30 uur plaats in de woning aan de Middenweg, waar de vrouw ook een eigen kapsalon heeft. Hulp mocht niet meer baten voor het slachtoffer. Onder meer forensische opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. De politie meldt dat meer informatie op dit moment niet bekend is.

’Kapster’

Buurtbewoners schetsen dat de mensen ongeveer zes jaar geleden in de straat kwamen wonen. „Hier gebeurt normaal nooit wat, of in ieder geval niet zoiets”, zegt een oudere man hoofdschuddend. „Ik woon hier al veertig jaar.”

Hoewel de politie Noord-Nederland dat nog niet kan bevestigen, werd er uiteraard al wel over het drama gesproken, op straat en op sociale media. „Het lijkt erop dat mijn kapster het slachtoffer was. Ongelooflijk als dat echt zo is. Zo’n lieve vrouw, die deed geen vlieg kwaad.”

Een voorbijganger, die liever anoniem blijft, vult aan: „Ik kende haar wel, zag haar toch wel regelmatig. Harde werker, er kwam daar van alles over de vloer in zo’n kapsalon. Dat er wat zo heftig tussen hen gespeeld zou hebben wist ik niet. Het zou niet meer zo goed zijn gegaan, maar dit is wel wat anders.” Meerdere buurtbewoners weten te melden dat er een scheiding aanstaande zou zijn.