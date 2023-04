Overleden persoon gevonden in Utrecht

Dat zeggen omwonenden, nadat ze gehoord hebben dat het levenloze lichaam van vermoedelijk hun ’buurman’ rond 14.30 uur op het terreintje aan de Lopikerweg Oost was aangetroffen. Op het dichtbegroeide terrein staat geen woning, maar er liggen wel allerhande spullen. Mogelijk zou er ook een caravan staan, maar vanaf de weg is dat niet te zien.

’Verdachte omstandigheden’

De Utrechtse politie pakte meteen groot uit, nadat de overleden persoon was aangetroffen. Dat werd gedaan omdat er sprake zou zijn van ’verdachte omstandigheden’, waardoor een misdrijf niet kon worden uitgesloten. Er kwamen veel rechercheurs ter plaatse, waarvan er zich een aantal in witte pakken hees. De omgeving werd afgezet en ook het speciale drone-team van de politie kwam naar het landelijk gelegen Lopikerkapel om de situatie vanuit de lucht te kunnen beoordelen. „We weten nog niet of er ook daadwerkelijk sprake is van een misdrijf”, zo liet een politiewoordvoerster ’s middags weten.

Familieleden of in ieder geval goede bekenden van de overleden persoon blijken in een of meerdere huizen in de nabijheid van het landje te wonen. Het gaat sowieso om landelijk gebied met boerderijen en vrijstaande huizen.

Een enigszins geëmotioneerde vrouw in een van de woningen doet wel de deur open, maar wil helemaal niets over de situatie even verderop een de Lopikerweg Oost zeggen, omdat dat allemaal ’te dichtbij’ is, waarbij ze lijkt te doelen op een vrienden- of familieband.

Volgens een buurvrouw in een huis weer even verderop zou er in de woning van de geëmotioneerde vrouw vanmiddag ’familieberaad’ hebben plaatsgevonden. Een andere omwonende zegt de man van het landje vaag te kennen, ook al omdat hij zich niet met veel andere mensen inliet. „Hij liet zich ook nauwelijks zien”, weet de vrouw.

Regen

De politie is de hele middag in de stromende regen bezig geweest met onderzoek op het terrein. Om nog enigszins droog te kunnen staan en ook om eventuele sporen te kunnen behouden werd er een tent neergezet.

Volgens de politiewoordvoerster komt er zaterdag sowieso geen update over het rechercheonderzoek, dus zal er ook nog geen duidelijkheid komen over de doodsoorzaak van de gevonden persoon.