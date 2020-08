In twee weken 60 procent meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Ⓒ ANP/ HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in de afgelopen twee weken met ongeveer 60 procent gestegen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op 29 en 30 juli behandelden de ziekenhuizen 80 mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld, op dinsdag waren het er 127.