Bezoekers pretpark Slagharen zitten vast op 10 meter hoogte

Nadat de attractie niet meer op en neer bewoog, is hij stilgelegd. ,,De mensen zijn bevrijd en we gaan verder onderzoeken wat het is geweest”, zegt directeur Dave Storm tegen De Stentor. Volgens hem was de brandweer snel ter plaatse.

De attractie is nu gesloten tot duidelijk is geworden wat de oorzaak van de storing is. ,,Dat kan iets heel simpels zijn, of het kan er misschien toe leiden dat het wat langer duurt. Dat verwacht ik eigenlijk niet, maar dat zullen we morgen zien”, zegt Storm tegen het AD.

De betrokken bezoekers hebben een vrijkaart van het park gekregen.