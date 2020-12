Spaanse mega-operatie: Nederlanders leiden drugsbende Barcelona

Negentien personen zijn opgepakt: veertien in Spanje, vier in Nederland en één in België. Ook is twee ton marihuana in beslag genomen (34000 planten) alsook 467 kilo hennep, 1,5 kilo speed, 14 voertuigen, 20.000 euro cash en 1 pistool. Daarvoor werden in de drie landen gelijktijdig 63 huizen doorzocht. Er waren 300 agenten bij de actie betrokken.

De Spaanse politie kwam in eerste instantie een groep Albanese drugshandelaren op het spoor. Via andere buitenlanders regelden zij afgelegen huizen en magazijnen in de buurt van Barcelona waar ze hun plantages inrichtten en illegaal elektriciteit aftapten. In totaal zou er voor meer dan anderhalf miljoen euro aan elektriciteit zijn afgetapt. Een Albaniër leidde het gespecialiseerde productieproces waarbij geprobeerd werd planten met een zo hoog mogelijk gehalte THC te kweken. De planten werden ter plekke geplukt en verpakt en over de weg naar Nederland vervoerd.

Nederlanders zijn de baas

Gedurende het onderzoek kwam de Spaanse politie erachter dat de organisatie geleid werd door Nederlanders. Zij stuurden de marihuana telende Albaniërs in Barcelona aan, net als Spanjaarden die verantwoordelijk waren voor de logistiek. Ondertussen zouden twee Nederlanders op Ibiza en in Tarragona bezig zijn geweest met het witwassen van opbrengsten uit de drugshandel.

Spaanse agenten kregen via een Albanese vertrouweling toegang tot de drugspanden. Vervolgens lokaliseerden ze de leider van de bende in Barcelona en volgden ze transporten naar Nederland.

Mega-actie

Nadat de Nederlandse en Belgische politie waren ingeschakeld, doorzochten driehonderd (!) agenten tegelijkertijd in totaal 63 huizen in Nederland, België en Spanje, waarbij de negentien bendeleden konden worden aangehouden.

De bende maakte volgens de Spaanse politie gebruik van valse Italiaanse, Griekse en Sloveense paspoorten en identiteitspapieren.