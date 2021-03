’Akwasi moet alsnog vervolgd worden voor dreigende Dam-uitspraken’

Volgens hun advocaat Richard van der Weide is er sprake van rechtsongelijkheid door Jenny Douwes, het gezicht van de Blokkeerfriezen, wel te vervolgen voor haar oproep om een snelweg te blokkeren voor actievoerders van Kick Out Zwarte Piet, en Akwasi niet.

Van der Weide: ,,Jenny Douwes verwijderde bovendien de oproep na aandringen van de politie. Akwasi kwam alleen pro forma terug op zijn uitspraak dat hij zwarte Piet ,,hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zal trappen” om aan vervolging te ontkomen. Maar hij liet de tekst van de negen minuten durende monoloog op de Dam en allerlei andere agressieve teksten over zwarte Piet op social media staan.”

,,Hij is in feite een recidivist.”

Advocaat Van der Weide hield het hof voor dat de gewraakte uitspraak op de Dam niet op zichzelf staat, maar dat Akwasi al vanaf 2009 een ,,hetze” voert en zich in het openbaar haatdragend en strafbaar uitlaat over de figuur van zwarte Piet. ,,Hij is in feite een recidivist.”

Ook maakte Akwasi zich volgens Van der Weide schuldig aan intimidatie van een journalist, door tijdens opnamen van een interview voor het EO-programma Dit is de dag een laptop weg te grissen en te dreigen de opnamen van het gesprek te wissen, omdat de journalist tegen zijn zin vragen stelde over het Dam-incident.

Een van de klagers die Van der Weide vertegenwoordigt is de gekleurde Nederlander Sonny van der Heijden. Hij is voorstander van zwarte Piet, kroop meermaals in de huid van de rechterhand van Sinterklaas, maar werd als gevolg daarvan bedreigd en geïntimideerd door leden van Kick Out Zwarte Piet, zegt Van der Weide.

Een nieuwe fase in strijd tegen zwarte Piet

De twintig klagers zeggen zich ,,geschokt en verontrust” te voelen over Akwasi’s mededeling op de Dam dat er ,,een nieuwe fase in de strijd tegen zwarte Piet is ingegaan.” Zij vrezen dat tegenstanders van zwarte Piet zich door de uitlatingen van de rapper aangespoord voelen om geweld te gebruiken tegen volwassenen en kinderen die zich verkleden als zwarte Piet.

Door de beslissing van het Openbaar Ministerie om de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren is volgens Van der Weide de indruk gewekt dat (opruiing tot) geweld is toegestaan.

Bekijk ook: Burgers starten toch procedure tegen rapper Akwasi

Als het hof het eens is met de argumenten van de klagers, dan kan het Openbaar Ministerie worden gedwongen om Akwasi alsnog te vervolgen. Het hof neemt vermoedelijk over vier weken een beslissing.