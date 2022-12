Vrachtwagen vol kippen rijdt over klein bruggetje en belandt in Coevorden-Piccardiekanaal

Laar - Net over de grens bij Coevorden, bij het Duitse Laar, vergiste de chauffeur van een vrachtwagen vol kippen zich donderdagochtend in het gewicht dat een bruggetje over het Coevorden-Picardiekanaal kon dragen. De brug was geschikt voor verkeer tot 3 ton: de vrachtwagen woog zo’n 40 ton.