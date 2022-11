Drukke ochtendspits door ongelukken en pechgevallen

Zo is de A27 vanuit Gorinchem richting Utrecht dicht voor knooppunt Rijnsweerd na een kettingbotsing. Daarbij waren drie vrachtwagens en vijf personenauto’s betrokken. De andere kant op was door het ongeval korte tijd ook een rijstrook afgesloten. In beide richtingen, maar ook op de omrijroutes staan lange files. Afhandeling van een en ander gaat nog wel even duren, zegt Rijkswaterstaat.

Grote vertragingen ook na ongelukken en pechgevallen op de A2 richting Den Bosch bij de Martinus Nijhoffbrug, de A58 bij Etten-Leur (richting Breda) en op de A6 (richting Lelystad) bij Lelystad-Noord en ook op de binnenring van Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Lange files op de A4 richting Amsterdam bij Roelofarendsveen en op de A15 bij Sliedrecht-West lossen weer op nadat de weg weer was vrijgegeven.