LIVE | Al-Jazeera: ’Ook vrouwen opgeroepen weer aan het werk te gaan’

Dit zijn de hoofdpunten:

Laatste nieuws rond Afghanistan:

07.58 - Al-Jazeera: ’Ook vrouwen opgeroepen weer aan het werk te gaan’

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, zeggen dat er een algemene amnestie geldt voor mensen in dienst van de overheid en ze willen dat ze terugkeren naar hun werk. „U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk”, aldus een boodschap van de Taliban. Angst voor de Taliban heeft de hoofdstad momenteel lamgelegd.

Volgens meldingen van onder meer de nieuwszender al-Jazeera zijn ook de vrouwen in Kabul uitdrukkelijk opgeroepen weer aan het werk te gaan. De burgemeester, Mohammad Daoud Sultanzoy, en een minister uit de vorige regering zouden al aan de slag zijn gegaan. Sultanzoy verspreidde maandag een bericht dat de leiders van de Taliban hem dringend vroegen weer op zijn post terug te keren.

Kabul lag in de jaren negentig na een burgeroorlog vrijwel geheel in puin. De stad is na de Amerikaanse invasie in 2001 uit de as herrezen en explosief gegroeid. Het inwonertal verviervoudigde naar 2,6 miljoen. Kabul gold als een van de snelst groeiende hoofdsteden ter wereld. De inwoners zijn een smeltkroes van bevolkingsgroepen uit alle delen van het land. De Taliban zijn voornamelijk Pathanen, een bevolkingsgroep die naast Afghanistan ook in Pakistan woont.

Talibanleiders hebben volgens al-Jazeera ook laten weten dat ze afwachten tot de buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Daarna komen ze met hun plan voor de regering. Ze willen een staat onder islamitisch leiderschap en hebben alle partijen uitgenodigd deel te nemen aan de vorming ervan.

De militaire commandant van de Taliban, mullah Mohammad Yaqoob, heeft naar verluidt de strijders het bevel gegeven in niemands huis binnen te dringen, „speciaal niet in Kabul.” De oproep volgt op berichten van wraakacties van Talibanstrijders, executies, moorden, roofovervallen en ontvoeringen van bijvoorbeeld meisjes, in delen van het land.

De extremistische Taliban hebben de macht in heel het land in handen sinds de val van Kabul op zondag. Ze hebben van 1996 tot 2001 een schrikbewind uitgeoefend en zijn na twintig jaar strijd met terroristische aanslagen weer aan de macht gekomen. Veel Afghanen vrezen daarom voor hun leven, vooral zij die jarenlang voor de overheden en buitenlandse troepen hebben gewerkt. Ook hebben veel Afghanen verwoed tegen de terreur van de Taliban gevochten. Velen proberen het land te verlaten, duiken onder of zitten angstig thuis. Volgens waarnemers zijn veel plaatsen ’spooksteden’ geworden en functioneert de overheid niet meer.

11.02 - Ministerie van Defensie tegen militairen: praat over emoties

Het ministerie van Defensie roept op Twitter alle veteranen, militairen, collega’s en hun familie op te praten over emoties en nare herinneringen. „De situatie in Afghanistan kan veel oproepen”, aldus het ministerie. „Weet: je bent niet alleen.”

Volgens het ministerie kunnen de emoties en nare herinneringen snel te veel worden. „Praat met collega’s, bel je buddy’s, leg contact”, is dan ook het advies.

Het ministerie laat weten dat voor iedereen in actieve dienst de bedrijfsmaatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers beschikbaar zijn. Veteranen kunnen contact opnemen met het Nederlands Veteraneninstituut.

10.08 - China uit felle kritiek op beleid VS in Afghanistan

China heeft scherpe kritiek geuit op de „haastige terugtrekking” van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en het Amerikaanse buitenlandbeleid. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken gezegd dat „de feiten weer hebben aangetoond hoe moeilijk het is kunstmatig een buitenlands model op te leggen aan landen met een totaal andere geschiedenis, andere cultuur en andere binnenlandse omstandigheden. Problemen oplossen met machtspolitiek en militaire middelen maakt die problemen alleen maar groter.”

China is bereid in gesprek te blijven met de VS over een ordelijke overgang naar een nieuw bewind in Afghanistan, om te voorkomen dat er een nieuwe burgeroorlog uitbreekt en er weer een humanitaire ramp plaatsvindt, aldus Wang Yi. Afghanistan zou volgens de bewindsman moeten worden aangemoedigd een ruimdenkend en inclusief politiek systeem op te zetten dat in de omstandigheden van dat land past.

Wang Yi herinnerde eraan dat China en de VS beide lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en dat ze meer zouden moeten coördineren en samenwerken. Washington mag „China niet opzettelijk tegenwerken en de legitieme rechten en belangen van de Volksrepubliek schaden, terwijl het aan de andere kant hoopt dat China meewerkt” op het internationale toneel.

08.59 - Meeste mensen verlaten vliegveld Kabul na grote chaos

De start- en landingsbaan van het internationale vliegveld van Kabul is weer vrij. Chaos heerste maandag over het vliegveld toen grote aantallen wanhopige Afghanen probeerden aan boord van vliegtuigen te komen om het nieuwe Taliban-regime te ontvluchten. Duitse en Franse vliegtuigen hebben bijvoorbeeld kunnen landen en starten om evacuaties uit te voeren. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zegt dinsdagochtend tegen de BBC dat de situatie op het vliegveld „weer aan het stabiliseren is.”

Veel wanhopige Afghanen blokkeerden maandag de startbaan en probeerden aan boord te klimmen van vliegtuigen. Sommigen klampten zich vast aan de buitenkant van opstijgende toestellen. Op beelden van sociale media was te zien hoe deze mensen op grote hoogte van het vliegtuig afvielen. Amerikaanse militairen probeerden orde te scheppen op het vliegveld. Inmiddels zijn de meeste mensen weer naar huis gegaan.

Een Duits militair toestel kon wegens de onrust op het vliegveld niet meer dan zeven mensen meenemen. Duitsland wacht nu op toestemming van de Verenigde Staten, die momenteel controle hebben over het vliegveld, om een nieuw vliegtuig te laten landen.

06.45 - Biden: 500 miljoen dollar voor hulp aan Afghaanse vluchtelingen

De Amerikaanse president Joe Biden trekt 500 miljoen dollar uit voor hulp aan „vluchtelingen en migranten, slachtoffers van de strijd en andere personen die gevaar lopen als gevolg van de situatie in Afghanistan.” Biden heeft dit laten weten in een memo aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

„Ik bepaal hierbij (...) dat het belangrijk is voor het nationaal belang om hulp te bieden (...) voor een bedrag van maximaal 500 miljoen dollar, uit het noodfonds voor vluchtelingen en migratie van de Verenigde Staten”, stelt Biden in de brief. De president laat in de memo ook weten dat hij „gemachtigd is om dit besluit aan het Congres voor te leggen.”

Veel Afghanen proberen hun land te ontvluchten, nadat de Taliban zondag de hoofdstad Kabul overnamen en de overwinning in Afghanistan uitriepen na een maandenlange veroveringstocht. Meer dan zestig landen, waaronder Nederland, hebben de Taliban in een gezamenlijke verklaring opgeroepen mensen die weg willen uit Afghanistan daartoe de kans te geven.

06.31 - Duits vliegtuig cirkelt vijf uur boven luchthaven Kabul

Duitsland heeft zijn evacuatiemissie op het vliegveld van Kabul in de nacht van maandag op dinsdag hervat. Na uren vertraging wist een Duits militair vliegtuig op de luchthaven te landen. Het toestel zette militairen af om de reddingsoperatie te begeleiden. Volgens de krant Bild gingen echter slechts zeven passagiers aan boord, die op een officiële lijst stonden met te evacueren personen. Daarna steeg het vliegtuig snel weer op.

Het vliegveld van Kabul was maandag urenlang gesloten, doordat een grote mensenmassa zich had verzameld op de start- en landingsbaan.

Het Duitse toestel zette na zijn vertrek koers richting de stad Tasjkent in Oezbekistan, meldt het Duitse ministerie van Defensie op Twitter. Op de evacuatielijst stonden eigenlijk 57 ambassadewerkers en 88 andere Duitsers. Veruit de meesten van hen zouden het vliegveld niet hebben weten te bereiken, doordat er na 21.00 uur een avondklok van kracht is in Kabul.

Het militaire vliegtuig cirkelde al vijf uur boven de luchthaven, voordat het wist te landen. Nog langer wachten was onmogelijk, doordat de brandstof van het vliegtuig op raakte. Eerder moest een ander transportvliegtuig van het Duitse leger zijn landing in Kabul al afbreken en terugvliegen naar Tasjkent om bij te tanken.

Dat het Duitse legervliegtuig volgens Bild afgezien van de zeven mensen op de evacuatielijst niemand aan boord liet, staat in schril contrast met een foto die de website Defense One maandag publiceerde. Daarop is te zien hoe een Amerikaans legervliegtuig zondag nog 640 Afghaanse burgers meenam op zijn vlucht Afghanistan uit.

De twee Duitse militaire vliegtuigen moeten Duitse staatsburgers, en Afghanen die voor het Duitse leger of overheidsinstanties werken of hebben gewerkt, naar Oezbekistan brengen. Vanaf het vliegveld in Tasjkent zullen zij met chartervliegtuigen naar Duitsland verder vliegen.

Nieuws van maandagavond:

23.17 - Evacuatievlucht met 640 Afghanen aan boord

Tijdens een Amerikaanse evacuatievlucht van Kabul naar Qatar op zondag zaten meer dan 640 Afghanen aan boord. Dit is vermoedelijk een record: volgens nieuwssite Defense One hebben nog nooit zoveel passagiers in een C-17 gezeten.

De crew was niet van plan om zoveel passagiers mee te nemen, maar de Afghanen wisten door de half open deur toch in het vliegtuig te komen. In plaats van te proberen om de vluchtelingen eruit te zetten, besloot de bemanning om te vertrekken.

23.16 - Vliegveld Kabul heropend, evacuatievluchten weer mogelijk

Na een urenlange onderbreking is het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul heropend, waardoor de evacuatievluchten kunnen worden hervat voor buitenlanders en voormalige Afghaanse medewerkers.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie landde al een C-17 met Amerikaanse militairen en dat spoedig zou worden gevolgd door een tweede transportvliegtuig. Eerder meldde de Amerikaanse zender NBC dat een transportvliegtuig was geland, en zag daarmee de hervatting van de evacuatievluchten en de aankomst van troepen die moeten helpen bij de operatie.

Volgens het Duitse persbureau DPA landde ook een toestel van de Duitse strijdkrachten om mensen te evacueren. Het is de bedoeling dat de A400M de geëvacueerde passagiers naar de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent brengt. Daar kunnen de mensen een lijnvlucht nemen.

20.10 - Nederlands vliegtuig kan niet landen in Kabul

Het Nederlandse vliegtuig dat naar Kabul is gestuurd om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren, kan niet landen op de luchthaven in de hoofdstad vanwege de chaos. Dat heeft Defensie maandagavond bekendgemaakt.

Ook een Duits militair toestel kan niet landen in de Afghaanse hoofdstad. Het toestel is omgeleid naar buurtland Oezbekistan.

19.59 - Satellietbeelden laten chaos op luchthaven Kabul zien

Ruimtetechnologiebedrijf Maxar Technologies heeft maandag satellietbeelden op Twitter gedeeld waarop is te zien hoe duizenden mensen via de luchthaven het land uit probeerden te komen.

19.14 - VS: Snelle opmars Taliban kwam door slecht Afghaans leiderschap

De snelle opmars van de radicaalislamitische beweging Taliban in Afghanistan is te danken aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering, zegt de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

„Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren”, sprak de zegsman. „Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.” De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het Taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten, waaronder Nederland, in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en kon de Taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

De snelle opmars word gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de terugtrekking lange tijd verdedigd. Biden geeft naar verwachting om 21.45 uur een speech aan het Amerikaanse volk over de situatie in Afghanistan.