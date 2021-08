LIVE | Kaag over evacuatievlucht zonder Nederlanders: er was te weinig tijd

Dit zijn de hoofdpunten:

Laatste nieuws rond Afghanistan:

00.18 - Biden en Johnson: volgende week virtuele G7-top over Afghanistan

De leiders van de G7-landen zullen volgende week op een videoconferentie de situatie in Afghanistan bespreken. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson spraken dinsdag telefonisch met elkaar af zo’n virtuele ontmoeting te organiseren „om een gemeenschappelijke strategie en aanpak te bespreken”, aldus het Witte Huis in een verklaring.

Een woordvoerder van de regering van het Verenigd Koninkrijk zei dat Johnson in het gesprek met Biden heeft benadrukt „hoe belangrijk het is dat we de progressie die de afgelopen 20 jaar in Afghanistan is gemaakt niet verloren zal gaan” nu de Taliban weer de macht hebben gegrepen in Afghanistan.

Ook zou Johnson hebben gezegd dat de VS en het VK zich „moeten beschermen tegen elke opkomende dreiging van terrorisme en de bevolking van Afghanistan moeten blijven steunen.”

23.58 Kaag: te weinig tijd om mensen op evacuatievlucht te krijgen

De mensen die Nederland had willen wegleiden uit Kabul hebben niet de kans gekregen om in te stappen in het vliegtuig dat er dinsdagavond landde. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. Er was te weinig tijd en de Amerikanen laten bovendien geen Afghanen toe op de luchthaven. „Hopelijk is er morgen verbetering in deze situatie.”

Het vliegtuig dat mede door Nederland naar Kabul gestuurd was, stond maar een halfuur aan de grond toen het weer moest vertrekken. „Heel veel mensen waren er met hun gezinnen, met hun kinderen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Ik vind het vreselijk.” De minister zegt in overleg te zijn met de Amerikanen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Ze zegt de kwestie woensdag ook te bespreken met haar Duitse ambtgenoot Heiko Maas.

Nederland is afhankelijk van de Amerikaanse krijgsmacht omdat die de luchthaven in handen hebben. De VS laten op het vliegveld vooralsnog geen Afghanen toe, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen.

Toch lukte het door de tijdsdruk en de chaotische situatie op en rond de luchthaven nu ook niet om Nederlanders aan boord te krijgen. Ze hoopt dat de Nederlandse ambassadeur, die woensdag op het vliegveld van Kabul hoopt te landen en daar direct aan het werk wil, kan voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.

Kaag wil de manier waarop de Amerikanen het aanpakken op de luchthaven niet bekritiseren. „Het is heel moeilijk te raden vanuit Den Haag wat er op de luchthaven van Kabul moet gebeuren”, zo zei ze. „Ons past bescheidenheid. Maar wat we nu doen is op alle manieren druk uitoefenen, helderheid verkrijgen en ervoor zorgen dat iedereen die wij willen evacueren wordt geëvacueerd.”

23.05 - Populariteit president Biden daalt fors na Taliban-opmars

De populariteit van de Amerikaanse president Biden in de Verenigde Staten heeft een forse deuk opgelopen na de onverwacht snelle herovering van Afghanistan door de radicaalislamitische Taliban. Nog maar 46 procent van de ondervraagden keurt het beleid van hun president goed, een daling van 7 procentpunten. Het is de laagste populariteit voor Biden in de wekelijkse nationale peiling sinds zijn aantreden begin dit jaar.

Uit de peiling van Reuters/Ipsos blijkt verder dat 34 procent van de Amerikanen voorstander is van een voortzetting van de buitenlandse militaire operaties in het Aziatische land. Biden verdedigde de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in een toespraak tot het volk, maar erkende dat de opmars van de Taliban veel sneller was gegaan dan verwacht. Hij haalde uit naar de Afghaanse militairen die, door de VS getraind, eigenlijk het land hadden moeten verdedigen tegen de fundamentalisten.

21.47 - Defensie: ’VS laten geen Afghanen toe op vliegveld’

Op de luchthaven van Kaboel is dinsdag een transportvliegtuig geland wat door Nederland, Noorwegen en Finland was gestuurd. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het toestel is weer vertrokken, maar heeft voor zover bekend namens Nederland geen mensen kunnen meenemen. Waarom Nederland niemand heeft meegekregen, kon Defensie niet direct zeggen.

Nederland is voor het gebruik van de luchthaven van Kabul afhankelijk van de beveiliging van de Amerikaanse krijgsmacht, die de luchthaven in handen heeft. De VS laten er om veiligheidsredenen volgens Buitenlandse Zaken momenteel geen Afghanen toe. Dat maakt de situatie voor mensen die Nederland het land uit wil helpen, onder wie tolken die voor Defensie hebben gewerkt, moeilijker. Het ministerie zegt hieraan te werken.

19.58 - Inlichtingendiensten VS waarschuwden voor val Afghaans regime

De Amerikaanse inlichtingendiensten werden deze zomer in hun vertrouwelijke voorspellingen steeds pessimistischer over de kans dat het Afghaanse leger de Taliban weerstand zou kunnen bieden. President Joe Biden zei op 8 juli nog dat de regering in Kabul waarschijnlijk niet zou vallen en er geen chaotische evacuaties nodig zouden zijn, terwijl zijn diensten er steeds meer aan twijfelden of de hoofdstad niet in handen van de fundamentalisten zou vallen, schrijft The New York Times.

Biden beweerde dat het leger met 300.000 man en de luchtmacht de 75.000 Talibanstrijders wel de baas zou blijven. De afgelopen twee weken is gebleken dat de fundamentalisten zonder noemenswaardige tegenstand het land konden oprollen.

De vraag is volgens de krant waarom de Amerikaanse regering en militaire planners ondanks de waarschuwingen slecht voorbereid leken te zijn op de overwinning van de Taliban. Het leger kon de veiligheid bij de evacuaties op het vliegveld van Kabul maandag niet waarborgen en moest op het laatste moment duizenden extra militairen invliegen.

Inlichtingendiensten hadden al voorspeld dat als de Taliban steden in zouden nemen er een grote kans was dat het leger zou opgeven en het hele land snel zou vallen, zeggen bronnen tegen de krant. De belangrijkste besluiten waren echter al genomen toen binnen de inlichtingengemeenschap alom werd gedacht dat de pro-westerse regering in Kabul het nog wel een paar jaar zou uithouden.

Voor een ordelijke aftocht zou er dan genoeg tijd zijn. Toen het ministerie van Buitenlandse Zaken eind april het niet-essentiële personeel van de ambassade in Kabul liet vertrekken, werd algemeen nog aangenomen dat het nog zeker anderhalf jaar zou duren voordat de Taliban de macht zouden grijpen, aldus de krant. Biden erkende maandag dat dat zich „veel sneller heeft ontvouwd dan we hadden verwacht.”

Volgens The New York Times is in de VS het zwartepieten over de schuldvraag al begonnen, inclusief verklaringen van het Witte Huis waarin wordt gesuggereerd dat de inlichtingendiensten hebben gefaald.

19.58 - Man filmt zichzelf terwijl hij zich vastklampt aan Amerikaans vliegtuig

Op een video die op social media circuleert is te zien hoe een man zich vastklampt aan een vertrekkend evacuatievliegtuig. De man zit glimlachend op de vleugel en zwaait naar andere mensen. Het is onduidelijk of de man nog leeft.

19.39 - Kazerne in Groningse Zoutkamp ingericht als noodopvang Afghanen

Het ministerie van Defensie heeft de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp in Groningen aangewezen voor noodopvang voor Afghanen. De gemeente Het Hogeland zegt daar dinsdagmiddag een bericht over te hebben gekregen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is bezig met de voorbereidingen voor de opvang in de kazerne. Hoeveel Afghanen er naar de opvang komen is nog niet bekend. „Wel is duidelijk dat het om noodopvang gaat, in afwachting van andere opvang”, schrijft de gemeente.

De kazerne in Zoutkamp werd vorig jaar ook al gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Toen ging het onder meer om asielzoekers die in een azc in Sneek met het coronavirus besmet bleken te zijn en op een andere locatie in isolatie moesten.

Burgemeester Henk Jan Bolding zegt tegen RTV Noord dat waarschijnlijk aanstaande donderdag wordt begonnen met de opvang. Het terrein van de kazerne zal worden beveiligd.

19.37 - YouTube doet Taliban in de ban

YouTube doet de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de radicaalislamitische Taliban, in de ban. De videodienst verwijdert alle accounts op het platform waarvan wordt aangenomen dat ze van de Taliban zijn of door de beweging worden beheerd, melden Amerikaanse media.

In een verklaring benadrukt YouTube met de stap aan Amerikaanse sancties tegen de Taliban te voldoen. Het Amerikaanse bedrijf wijst verder op het eigen beleid om geen inhoud toe te laten die aanzet tot geweld.

Facebook en Instagram op hun beurt zijn bezig om elke „Taliban-aanwezigheid” te verwijderen, lieten ze eerder al weten. Het eveneens Amerikaanse WhatsApp is druk doende om erachter te komen of de Taliban de berichtendienst gebruikt en, zo ja, hoe het de groep uit zijn netwerk kan verwijderen. Volgens de krant The Washington Post hebben de Taliban via WhatsApp berichten gestuurd om inwoners van de hoofdstad Kabul te waarschuwen toen ze zondag de controle over de stad overnamen.

18.29 - Lichaam gevonden in landingsgestel vliegtuig

Een levenloos lichaam van een Afghaan is aangetroffen in het landingsgestel van een Amerikaans evacuatievliegtuig dat maandag vertrok van de luchthaven in Kabul. Piloten moesten een noodlanding maken omdat het landingsgestel niet kon inklappen en troffen de menselijke resten aan in de wielkast van de C-17, aldus bronnen tegen Washington Post.

17.44 - VS: Taliban hebben evacuaties niet verstoord

De Taliban hebben de Amerikaanse evacuaties vanuit Kabul niet dwarsgezeten en er zijn geen vijandelijkheden geweest, zegt het ministerie van Defensie in Washington. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had eerder gezegd dat de checkpoints die strijders van de fundamentalisten rond het vliegveld van Kabul hebben opgericht de evacuatie bemoeilijken van Afghanen die voor westerse troepen hebben gewerkt.

Ondertussen arriveren en vertrekken er weer volop vliegtuigen vanaf het vliegveld, nadat Talibanstrijders eerder op de dag in de lucht hadden geschoten om mensen die het luchthavencomplex wilden betreden te verjagen. Het vliegveld zelf wordt beveiligd door tot 4000 Amerikaanse militairen, ondersteund door 500 tot 600 man van de Afghaanse veiligheidstroepen. Er zijn ook Britse en Duitse militairen.

Volgens het Witte Huis vliegen er ook weer commerciële vluchten. De bedoeling is dat er elk uur een vlucht vanaf Hamid Karzai International Airport vertrekt.

Het afgelopen etmaal hebben de Amerikanen honderden mensen het land uitgevlogen. Canada heeft met negen vluchten onder meer alle Canadese diplomaten uit Kabul gehaald.

Inmiddels is een tweede Duitse vlucht met 125 mensen vertrokken. Het eerste toestel kon maandag vanwege de chaos maar zeven mensen meenemen. Om die reden kreeg een Nederlands vliegtuig maandag geen toestemming om te landen. Mogelijk gebeurt dat dinsdag wel. Inmiddels is een tweede toestel onderweg. Ook vanuit België is een vliegtuig vertrokken.

16.45 - Afghaanse vicepresident claimt wettelijk leider te zijn

De Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh claimt dat hij de wettelijk leider van Afghanistan is. In een tweet beweert hij in het land zelf te zijn, in tegenstelling tot president Ashraf Ghani die zich uit de voeten maakte toen de radicaalislamitische Taliban-beweging afgelopen weekeinde de Afghaanse hoofdstad Kabul innam.

Volgens Saleh is hij daarom de „legitieme interim-president.” Tijdens een veiligheidsbijeenkomst vorige week onder voorzitterschap van Ghani had hij nog gezegd dat hij trots was op de strijdkrachten. Ook zou de regering er alles aan doen om het verzet tegen de Taliban te versterken. Zondag konden de fundamentalisten zonder noemenswaardig verzet de razendsnelle herovering van het hele land afsluiten.

Vrijwel tegelijk met de claim van Saleh keerde de medeoprichter en nummer 2 van de Taliban, Abdul Ghani Baradar, terug in Afghanistan. Hij arriveerde samen met een delegatie in de provincie Kandahar, meldde een woordvoerder op Twitter.

16.30 - Nederland moet zeker driehonderd mensen uit Afghanistan halen

Nederland heeft tot nu toe zo’n vijfhonderd mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald die als tolk hebben gewerkt voor Defensie, of familie zijn van een tolk. Ruim driehonderd mensen zitten nog vast in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Er zijn tot nu toe 111 tolken met hun gezin naar Nederland gekomen, van wie 43 sinds juli. 67 tolken moeten nog overgebracht worden. Gemiddeld neemt iedere tolk zo’n vier familieleden mee.

De Kamer stelt kritische vragen over de manier waarop de tolken hierheen gehaald worden. De laatste maanden is vaak opgeroepen om meer vaart te maken en daar heeft het kabinet volgens verschillende fracties te weinig gehoor aan gegeven. Nu is door de onverwacht snelle opmars van de Taliban een probleem ontstaan. Het blijkt moeilijk om de rest op te halen.

De honderden mensen die nu vastzitten zijn om verschillende redenen moeilijk op te halen. Met name maandag was het buitengewoon onrustig op de luchthaven, waardoor een Nederlands militair toestel er niet kon landen. Bovendien moet de tolken toegestaan worden om uit te reizen. Het Afghaanse regime, dat inmiddels niet meer aan de macht is, lag daarin volgens het kabinet dwars.

De tolken die nu in Nederland zijn, zijn niet met militaire vluchten naar Nederland gekomen, maar met commerciële lijnvluchten. Die zijn momenteel niet meer mogelijk.

14.55 - Uganda neemt 2000 Afghaanse vluchtelingen op na verzoek VS

Uganda neemt op verzoek van de Verenigde Staten tijdelijk 2000 Afghaanse vluchtelingen op die het land verlaten vanwege het nieuwe Taliban-regime. De eerste 500 Afghanen arriveren volgens de BBC dinsdag.

President Yoweri Museveni heeft het Amerikaanse verzoek van maandag ingewilligd, zei minister voor vluchtelingen Esther Anyakun. „Ze blijven hier tijdelijk voor drie maanden voordat de Amerikaanse regering ze elders hervestigt.” Het Oost-Afrikaanse land heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen, momenteel verblijven er 1,4 miljoen uit vooral Zuid-Sudan en Congo.

De Afghanen moeten bij aankomst in de hoofdstad Kampala een coronatest ondergaan waarna ze naar quarantainecentra worden gebracht. De VS betalen de kosten.

Albanië en Kosovo hebben ook ingestemd met Amerikaanse verzoeken om tijdelijk vluchtelingen uit Afghanistan op te nemen.

13.40 - Taliban schieten in de lucht bij vliegveld Kabul

Talibanstrijders bij de internationale luchthaven van Kabul hebben in de lucht geschoten om mensen bij het luchthavencomplex te verjagen, meldt nieuwssite al-Jazeera dinsdag. Veel Afghanen willen het terrein op in de hoop op een vlucht uit het land. Maandag slaagden talrijke wanhopige Afghanen erin het vliegveld en de start- en landingsbaan te bereiken. Ze blokkeerden zo de evacuaties die verscheidene landen via deze luchthaven willen uitvoeren.

Amerikaanse militairen hebben de orde hersteld en de evacuaties zijn weer in gang gezet. Maar volgens sommige beelden op internet trekken er wel weer Afghanen naar het vliegveld, zij het veel minder dan maandag. Een veiligheidsfunctionaris van het Hamid Karzai International Airport zei tegen al-Jazeera dat er mensen het vliegveld oplopen. Hij verwacht dat de luchthaven op 21 augustus wordt heropend voor het normale vliegverkeer.

De Taliban presenteren zich in de stad als bevrijders en gematigde islamisten die het beste met iedereen voor hebben. Leiders pogen de bange bevolking weer de straat op en aan het werk te krijgen, ook vrouwen. Ze hebben gezegd dat ze afwachten tot de buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Ze doelen op de troepen op het vliegveld van Kabul. De Taliban lijken daarom de orde rond het vliegveld te willen bewaren en zien de evacuaties graag snel afgerond.

Amerikaanse soldaten bewaken het vliegveld van Kabul.

Topfiguren van de Taliban hebben in Qatar overlegd over de toekomst van hun land en over een islamitische staatsvorm. In de jaren 1996 - 2001 was dat een schrikbewind. Taliban-leiders keren volgens de laatste berichten dinsdag weer naar Afghanistan terug en vliegen naar Kandahar in het zuidoosten. Ze zouden een regering willen vormen samen met andere partijen in het land. Rusland en Turkije hebben deze „positieve signalen” verwelkomd.

In de loop van dinsdag zijn minstens twaalf militaire vliegtuigen opgestegen op het vliegveld, zei een diplomaat op de luchthaven. Daar worden nog veel meer toestellen voor de evacuaties verwacht uit onder meer Australië, Frankrijk, Nederland, Polen en de VS. Ook een tweede vliegtuig van de Duitse strijdkrachten is in Kabul geland. Over de eerste vlucht was veel ophef in Duitse media, toen bleek dat het toestel van het type Airbus A400M in de chaos op het vliegveld weg was gevlogen met slechts zeven passagiers aan boord.

13.30 - Duitsland staakt ontwikkelingshulp voor Afghanistan

Duitsland stopt voorlopig met ontwikkelingshulp voor Afghanistan nu de Taliban er de scepter zwaaien. Het is nu zaak ontwikkelingswerkers het land uit te krijgen, zei verantwoordelijk minister Gerd Müller dinsdag. De 250 miljoen euro die Duitsland voor dit jaar had bestemd voor Afghanistan is nog niet uitgegeven.

De fundamentalisten van de Taliban waren tussen 1996 en 2001 ook aan de macht, totdat een door de VS geleide troepenmacht hen verdreef. Tijdens hun bewind hadden vrouwen nauwelijks rechten en werden vergrijpen zeer streng gestraft naar islamitisch recht, de sharia. Meisjes mochten niet naar school.

De Taliban hebben beloofd dat onderwijs voor vrouwen en meisjes nu wel mogelijk is en vrouwenrechten zullen worden gerespecteerd. Ze hebben vrouwen in Kabul opgeroepen weer aan het werk te gaan. De beloftes zijn met de nodige scepsis ontvangen. Veel Afghanen proberen sinds de machtsovername van zondag hun land te ontvluchten.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier uitte dinsdag scherpe kritiek op de chaos op het vliegveld van Kabul, waar duizenden Afghanen zich hadden verzameld in een poging het land te verlaten. „De beelden van wanhoop op het vliegveld van Kabul zijn een schande voor de westerse politiek”, aldus Steinmeier die eerder minister van Buitenlandse Zaken was. Hij noemt de situatie in Afghanistan een „menselijke tragedie waarvoor we verantwoordelijkheid dragen.” Duitsland heeft volgens hem dan ook de plicht alle Afghanen die Duitsers de afgelopen jaren hebben bijgestaan in veiligheid te brengen. Sinds het begin van de eeuw hebben 150.000 Duitse militairen in Afghanistan gediend.

13.25 - Nederlands toestel via tussenstop in de regio onderweg naar Kabul

Er is weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Dat heeft demissionair buitenlandminister Sigrid Kaag gemeld in de Tweede Kamer. Het toestel is dinsdagmiddag vertrokken vanuit Eindhoven en zal nog een tussenstop maken in de regio.

Het vliegtuig zal een nieuw ambassadeteam afzetten plus 62 militairen voor de beveiliging. Zij zullen volgens Kaag „vandaag of uiterlijk morgen” de werkzaamheden vanuit Afghanistan voortzetten. Het is de bedoeling dat het toestel daarna mensen uit het land weg haalt.

Maandag was ook een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan, maar dat kreeg op het laatste moment geen toestemming om te landen op het vliegveld van Kabul. De situatie was daar te onveilig en extra beveiliging kreeg voorrang. Uiteindelijk wil Nederland meerdere vluchten uitvoeren, zei de minister eerder.

Wanneer het toestel precies kan landen, zei Kaag er niet bij. Voor vluchten naar Afghanistan is Nederland „ontzettend afhankelijk van onze Amerikaanse vrienden en bondgenoten.” „Zonder hun veiligheidsinformatie, zonder hun air cover, zonder hun bescherming van de luchthaven is er niets mogelijk.” De VS houden volgens Kaag ook druk op de Taliban om te voorkomen dat de evacuatieoperaties aangevallen worden.

Kaag sprak van een „dramatisch einde” van de afgelopen twintig jaar buitenlandse inmenging in Afghanistan. Ze kijkt er naar eigen zeggen „met enorme somberheid naar.”

12.58 - Al-Jazeera: ’Ook vrouwen opgeroepen weer aan het werk te gaan’

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, zeggen dat er een algemene amnestie geldt voor mensen in dienst van de overheid en ze willen dat ze terugkeren naar hun werk. „U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk”, aldus een boodschap van de Taliban. Angst voor de Taliban heeft de hoofdstad momenteel lamgelegd.

Volgens meldingen van onder meer de nieuwszender al-Jazeera zijn ook de vrouwen in Kabul uitdrukkelijk opgeroepen weer aan het werk te gaan. De burgemeester, Mohammad Daoud Sultanzoy, en een minister uit de vorige regering zouden al aan de slag zijn gegaan. Sultanzoy verspreidde maandag een bericht dat de leiders van de Taliban hem dringend vroegen weer op zijn post terug te keren.

Kabul lag in de jaren negentig na een burgeroorlog vrijwel geheel in puin. De stad is na de Amerikaanse invasie in 2001 uit de as herrezen en explosief gegroeid. Het inwonertal verviervoudigde naar 2,6 miljoen. Kabul gold als een van de snelst groeiende hoofdsteden ter wereld. De inwoners zijn een smeltkroes van bevolkingsgroepen uit alle delen van het land. De Taliban zijn voornamelijk Pathanen, een bevolkingsgroep die naast Afghanistan ook in Pakistan woont.

Talibanleiders hebben volgens al-Jazeera ook laten weten dat ze afwachten tot de buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Daarna komen ze met hun plan voor de regering. Ze willen een staat onder islamitisch leiderschap en hebben alle partijen uitgenodigd deel te nemen aan de vorming ervan.

De militaire commandant van de Taliban, mullah Mohammad Yaqoob, heeft naar verluidt de strijders het bevel gegeven in niemands huis binnen te dringen, „speciaal niet in Kabul.” De oproep volgt op berichten van wraakacties van Talibanstrijders, executies, moorden, roofovervallen en ontvoeringen van bijvoorbeeld meisjes, in delen van het land.

De extremistische Taliban hebben de macht in heel het land in handen sinds de val van Kabul op zondag. Ze hebben van 1996 tot 2001 een schrikbewind uitgeoefend en zijn na twintig jaar strijd met terroristische aanslagen weer aan de macht gekomen. Veel Afghanen vrezen daarom voor hun leven, vooral zij die jarenlang voor de overheden en buitenlandse troepen hebben gewerkt. Ook hebben veel Afghanen verwoed tegen de terreur van de Taliban gevochten. Velen proberen het land te verlaten, duiken onder of zitten angstig thuis. Volgens waarnemers zijn veel plaatsen ’spooksteden’ geworden en functioneert de overheid niet meer.

11.02 - Ministerie van Defensie tegen militairen: praat over emoties

Het ministerie van Defensie roept op Twitter alle veteranen, militairen, collega’s en hun familie op te praten over emoties en nare herinneringen. „De situatie in Afghanistan kan veel oproepen”, aldus het ministerie. „Weet: je bent niet alleen.”

Volgens het ministerie kunnen de emoties en nare herinneringen snel te veel worden. „Praat met collega’s, bel je buddy’s, leg contact”, is dan ook het advies.

Het ministerie laat weten dat voor iedereen in actieve dienst de bedrijfsmaatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers beschikbaar zijn. Veteranen kunnen contact opnemen met het Nederlands Veteraneninstituut.

10.08 - China uit felle kritiek op beleid VS in Afghanistan

China heeft scherpe kritiek geuit op de „haastige terugtrekking” van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en het Amerikaanse buitenlandbeleid. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken gezegd dat „de feiten weer hebben aangetoond hoe moeilijk het is kunstmatig een buitenlands model op te leggen aan landen met een totaal andere geschiedenis, andere cultuur en andere binnenlandse omstandigheden. Problemen oplossen met machtspolitiek en militaire middelen maakt die problemen alleen maar groter.”

China is bereid in gesprek te blijven met de VS over een ordelijke overgang naar een nieuw bewind in Afghanistan, om te voorkomen dat er een nieuwe burgeroorlog uitbreekt en er weer een humanitaire ramp plaatsvindt, aldus Wang Yi. Afghanistan zou volgens de bewindsman moeten worden aangemoedigd een ruimdenkend en inclusief politiek systeem op te zetten dat in de omstandigheden van dat land past.

Wang Yi herinnerde eraan dat China en de VS beide lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en dat ze meer zouden moeten coördineren en samenwerken. Washington mag „China niet opzettelijk tegenwerken en de legitieme rechten en belangen van de Volksrepubliek schaden, terwijl het aan de andere kant hoopt dat China meewerkt” op het internationale toneel.

08.59 - Meeste mensen verlaten vliegveld Kabul na grote chaos

De start- en landingsbaan van het internationale vliegveld van Kabul is weer vrij. Chaos heerste maandag over het vliegveld toen grote aantallen wanhopige Afghanen probeerden aan boord van vliegtuigen te komen om het nieuwe Taliban-regime te ontvluchten. Duitse en Franse vliegtuigen hebben bijvoorbeeld kunnen landen en starten om evacuaties uit te voeren. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zegt dinsdagochtend tegen de BBC dat de situatie op het vliegveld „weer aan het stabiliseren is.”

Veel wanhopige Afghanen blokkeerden maandag de startbaan en probeerden aan boord te klimmen van vliegtuigen. Sommigen klampten zich vast aan de buitenkant van opstijgende toestellen. Op beelden van sociale media was te zien hoe deze mensen op grote hoogte van het vliegtuig afvielen. Amerikaanse militairen probeerden orde te scheppen op het vliegveld. Inmiddels zijn de meeste mensen weer naar huis gegaan.

Een Duits militair toestel kon wegens de onrust op het vliegveld niet meer dan zeven mensen meenemen. Duitsland wacht nu op toestemming van de Verenigde Staten, die momenteel controle hebben over het vliegveld, om een nieuw vliegtuig te laten landen.

06.45 - Biden: 500 miljoen dollar voor hulp aan Afghaanse vluchtelingen

De Amerikaanse president Joe Biden trekt 500 miljoen dollar uit voor hulp aan „vluchtelingen en migranten, slachtoffers van de strijd en andere personen die gevaar lopen als gevolg van de situatie in Afghanistan.” Biden heeft dit laten weten in een memo aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

„Ik bepaal hierbij (...) dat het belangrijk is voor het nationaal belang om hulp te bieden (...) voor een bedrag van maximaal 500 miljoen dollar, uit het noodfonds voor vluchtelingen en migratie van de Verenigde Staten”, stelt Biden in de brief. De president laat in de memo ook weten dat hij „gemachtigd is om dit besluit aan het Congres voor te leggen.”

Veel Afghanen proberen hun land te ontvluchten, nadat de Taliban zondag de hoofdstad Kabul overnamen en de overwinning in Afghanistan uitriepen na een maandenlange veroveringstocht. Meer dan zestig landen, waaronder Nederland, hebben de Taliban in een gezamenlijke verklaring opgeroepen mensen die weg willen uit Afghanistan daartoe de kans te geven.

06.31 - Duits vliegtuig cirkelt vijf uur boven luchthaven Kabul

Duitsland heeft zijn evacuatiemissie op het vliegveld van Kabul in de nacht van maandag op dinsdag hervat. Na uren vertraging wist een Duits militair vliegtuig op de luchthaven te landen. Het toestel zette militairen af om de reddingsoperatie te begeleiden. Volgens de krant Bild gingen echter slechts zeven passagiers aan boord, die op een officiële lijst stonden met te evacueren personen. Daarna steeg het vliegtuig snel weer op.

Het vliegveld van Kabul was maandag urenlang gesloten, doordat een grote mensenmassa zich had verzameld op de start- en landingsbaan.

Het Duitse toestel zette na zijn vertrek koers richting de stad Tasjkent in Oezbekistan, meldt het Duitse ministerie van Defensie op Twitter. Op de evacuatielijst stonden eigenlijk 57 ambassadewerkers en 88 andere Duitsers. Veruit de meesten van hen zouden het vliegveld niet hebben weten te bereiken, doordat er na 21.00 uur een avondklok van kracht is in Kabul.

Het militaire vliegtuig cirkelde al vijf uur boven de luchthaven, voordat het wist te landen. Nog langer wachten was onmogelijk, doordat de brandstof van het vliegtuig op raakte. Eerder moest een ander transportvliegtuig van het Duitse leger zijn landing in Kabul al afbreken en terugvliegen naar Tasjkent om bij te tanken.

Dat het Duitse legervliegtuig volgens Bild afgezien van de zeven mensen op de evacuatielijst niemand aan boord liet, staat in schril contrast met een foto die de website Defense One maandag publiceerde. Daarop is te zien hoe een Amerikaans legervliegtuig zondag nog 640 Afghaanse burgers meenam op zijn vlucht Afghanistan uit.

De twee Duitse militaire vliegtuigen moeten Duitse staatsburgers, en Afghanen die voor het Duitse leger of overheidsinstanties werken of hebben gewerkt, naar Oezbekistan brengen. Vanaf het vliegveld in Tasjkent zullen zij met chartervliegtuigen naar Duitsland verder vliegen.

Nieuws van maandagavond:

23.17 - Evacuatievlucht met 640 Afghanen aan boord

Tijdens een Amerikaanse evacuatievlucht van Kabul naar Qatar op zondag zaten meer dan 640 Afghanen aan boord. Dit is vermoedelijk een record: volgens nieuwssite Defense One hebben nog nooit zoveel passagiers in een C-17 gezeten.

De crew was niet van plan om zoveel passagiers mee te nemen, maar de Afghanen wisten door de half open deur toch in het vliegtuig te komen. In plaats van te proberen om de vluchtelingen eruit te zetten, besloot de bemanning om te vertrekken.

23.16 - Vliegveld Kabul heropend, evacuatievluchten weer mogelijk

Na een urenlange onderbreking is het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul heropend, waardoor de evacuatievluchten kunnen worden hervat voor buitenlanders en voormalige Afghaanse medewerkers.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie landde al een C-17 met Amerikaanse militairen en dat spoedig zou worden gevolgd door een tweede transportvliegtuig. Eerder meldde de Amerikaanse zender NBC dat een transportvliegtuig was geland, en zag daarmee de hervatting van de evacuatievluchten en de aankomst van troepen die moeten helpen bij de operatie.

Volgens het Duitse persbureau DPA landde ook een toestel van de Duitse strijdkrachten om mensen te evacueren. Het is de bedoeling dat de A400M de geëvacueerde passagiers naar de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent brengt. Daar kunnen de mensen een lijnvlucht nemen.

20.10 - Nederlands vliegtuig kan niet landen in Kabul

Het Nederlandse vliegtuig dat naar Kabul is gestuurd om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren, kan niet landen op de luchthaven in de hoofdstad vanwege de chaos. Dat heeft Defensie maandagavond bekendgemaakt.

Ook een Duits militair toestel kan niet landen in de Afghaanse hoofdstad. Het toestel is omgeleid naar buurtland Oezbekistan.

19.59 - Satellietbeelden laten chaos op luchthaven Kabul zien

Ruimtetechnologiebedrijf Maxar Technologies heeft maandag satellietbeelden op Twitter gedeeld waarop is te zien hoe duizenden mensen via de luchthaven het land uit probeerden te komen.

19.14 - VS: Snelle opmars Taliban kwam door slecht Afghaans leiderschap

De snelle opmars van de radicaalislamitische beweging Taliban in Afghanistan is te danken aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering, zegt de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

„Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren”, sprak de zegsman. „Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.” De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het Taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten, waaronder Nederland, in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en kon de Taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

De snelle opmars word gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de terugtrekking lange tijd verdedigd. Biden geeft naar verwachting om 21.45 uur een speech aan het Amerikaanse volk over de situatie in Afghanistan.