Lager kan bijna niet: de bloedprik-babbeltruc

Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Ede en een 22-jarige man uit Utrecht, die in verband zijn gebracht met tenminste zeven gevallen in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In oktober 2019 hield het de gemoederen flink bezig: een babbeltruc waarbij de daders zich voordeden als medewerkers van de thuiszorg. Onder het mom van ‘bloed prikken’ verschaften zij zich toegang tot de woning van de slachtoffers, om ze vervolgens te bestelen.

Bij meerdere zaken was er beeldmateriaal beschikbaar van de verdachten, waarna zij door onderzoek en herkenning geïdentificeerd konden worden. De verdachten worden woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden zegt op Politie.nl: „Met het prikken van bloed is door de daders een nieuwe grens overschreden in de babbeltrucs. We zijn blij dat er nu twee verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar andere verdachten wordt voortgezet.”

"Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen"

Van koeriers die een bloemetje komen brengen tot nepverplegers die dus zogenaamd bloed komen prikken; criminelen gebruiken allerlei smoezen om de woning binnen te dringen. Het credo luidt dan ook: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen.

Lees hier meer over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt: https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html