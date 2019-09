124 vogels komen om door blauwalg in vijver

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

HEEMSKERK - De dierenambulance Kennemerland heeft in het Noord-Hollandse Heemskerk over een periode van twee dagen in totaal 124 dode watervogels geruimd uit een vijver. In de speciaal voor watervogels aangelegde vijver heeft zich blauwalg gevormd, schrijft de dierenambulance op Facebook.