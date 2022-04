Premium Het beste van De Telegraaf

Maastricht staat op zijn kop voor Koningsdag: dit moet je weten

Door Jos van den Camp Kopieer naar clipboard

Eerste Oranjefans tijdens Koningsdag in Maastricht. Ⓒ ANP / ANP

Maastricht - Het is zo ver! Vandaag is het Koningsdag in Maastricht. De stad staat straks op zijn kop. Hier de belangrijkste zaken op een rij.