Inwoners gemeente Heerenveen krijgen subsidie voor opvang regenwater

Met de subsidie hoopt de gemeente een leefomgeving te maken die beter bestand is tegen extreem droog en nat weer. Zo kunnen inwoners subsidie krijgen voor het vergroenen van tuinen of daken, het afkoppelen van de regenpijp van het riool of bijvoorbeeld het opvangen van regenwater en hergebruiken.

In totaal is er 100.000 euro beschikbaar, onderverdeeld in twee ’potjes’. De eerste 70.000 euro is voor de aanleg van groene daken, de aanleg van een groene wand met infiltratiesysteem en de aanleg van een regenwatergebruikinstallatie. De overige 30.000 euro is beschikbaar voor mensen die verharding willen vervangen door groen, voor het afkoppelen van een regenpijp van het riool en het aansluiten van een regenton.

Voor de eerste drie maatregelen kan door particulieren én bedrijven subsidie aangevraagd worden, voor de laatste drie alleen door particulieren.