Tragedie Bryant: tienermeisjes en coaches in heli

In totaal lieten negen mensen het leven bij de tragedie iets ten noorden van de metropool Los Angeles. Het gezelschap was op weg naar Thousand Oaks, waar Gianna een wedstrijd zou basketballen en haar vader als coach zou optreden. Gianna droomde ervan om ooit in de WNBA, de bekendste basketbalcompetitie voor vrouwen, te spelen.

Volgens CNN zijn ook honkbalcoach John Altobelli (56), zijn vrouw Keri en dochter Alyssa (13) om het leven gekomen. Alyssa speelde samen met Bryants dochter in een basketbalteam.

Altobelli stapte in de heli om het duel van zijn dochter te bekijken. Het omgekomen gezin laat zoon J.J. en dochter Lexi achter. De club van Altobelli maakte het droevige nieuws bekend op de eigen website. De club noemt hem ’een fantastische coach en een nog betere vriend’. Altobelli was bezig aan zijn 28e seizoen bij honkbalclub Pirate Athletics. Hij was er ook speler.

Clubgenoten rouwen om de dood van coach John Altobelli. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook een ander ploeggenootje van Gianna Bryant, Payton Chester, overleefde de crash niet. Ze zat volgens Amerikaanse media samen met haar moeder Sarah in het toestel voor de uitwedstrijd.

Een ander slachtoffer is basketbalcoach Christina Mauser. Ze coachte een team van een privéschool in Orange County, vanwaar de helikopter vertrok. „De kinderen en ik zijn er kapot van. We zijn onze moeder, mijn prachtige vrouw verloren bij de helikoptercrash”, liet haar man Matt Mauser weten via Facebook.

Afschuw

De burgemeester van Costa Mesa, waar een deel van de getroffen families woont, spreekt haar afschuw uit over het drama. „De impact van dit drama wordt met het uur erger”, deelde Katrina Foley op Twitter haar medeleven.

De piloot, Ara Zobayan, kwam ook om het leven. De 50-jarige man uit Huntington Beach had jaren vliegervaring, melden lokale media.

Bryant (41) laat drie dochters (Natalie, Bianka en Capri) en zijn vrouw Vanessa achter.