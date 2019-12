Kinderen vernielen auto: duizenden euro’s schade

Een ingeslagen achterruit, losse ruitenwissers, kapotte spiegels, ingetrapte deuken en tientallen krassen. „Ze hebben voor duizenden euro’s schade aangericht”, zegt Emma tegen Omroep Brabant. Naast de tientallen krassen is de auto volgeschreven met scheldwoorden.

Emma betrapte de vandalen op heterdaad. Toen ze aan kwam rijden zag ze een van de kinderen iets in haar deur krassen en was de ander via de ingeslagen achterruit op de achterbank gekropen. Toen zij de twintiger zagen, sloegen ze op de vlucht.

Aangifte

In een Facebookbericht deelt Emma foto’s van haar vernielde auto. Gelukkig heeft ze goed gezien wie het voertuig hebben gemolesteerd en heeft ze direct aangifte gedaan bij de politie. Via het bericht op sociale media roept ze getuigen op om zich te melden.