Van Dissel: ’Vaccin mogelijk niet bestand tegen Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse coronamutant’

De angst is dat antistoffen die ontstaan zijn door vaccinatie of eerdere infectie onvoldoende bescherming bieden. Of dat zo is, moet nader worden onderzocht, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel woensdagmiddag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Die onzekerheid vormt ook direct de voornaamste reden voor het advies om het aantal reisbewegingen te beperken. Het kabinet kondigde woensdag aan een vliegverbod in te stellen voor een hele rits aan landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika.

De avondklok, die het kabinet woensdagmiddag op tafel legde, zou zorgen voor een afname van 8 tot 13 procent in het reproductiegetal, schat Van Dissel. Exacte berekeningen over het effect zijn volgens de RIVM-chef niet te maken, omdat de maatregel niet op zichzelf kan worden onderzocht. De avondklok wordt in alle landen namelijk tegelijkertijd met andere maatregelen ingevoerd.