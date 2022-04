Kaag vindt het terecht dat Derksen stopt met Vandaag Inside

Derksen zei eerder deze week in het programma dat hij in zijn jongere jaren eens een dronken, bewusteloze vrouw had misbruikt met een kaars. Tafelgenoot René van der Gijp moest hardop lachen om de bekentenis. Kaag vindt het „onacceptabel dat je denkt dat je op deze manier kunt spreken in een televisieprogramma en dat er dan wordt meegelachen.”

Kort na afloop van de persconferentie met Kaag maakte Talpa bekend dat daadwerkelijk per direct de stekker uit Vandaag Inside gaat. Ook medepresentatoren Wilfred Genee en Van der Gijp wilden het programma onder deze omstandigheden niet voortzetten.

’Normering’

Volgens Kaag heeft het stoppen van Derksen niets te maken met een zogeheten ’cancel culture’ of afrekencultuur. Zij vindt het eerder een kwestie van „normering.”

Kaag, partijleider van D66, lag afgelopen weken zelf onder vuur vanwege haar afhandeling van klachten over seksueel wangedrag binnen haar eigen partij. Op een persconferentie vorige week zei ze spijt te hebben dat ze niet eerder zelf ingreep. De kwestie lag volgens haar bij het bestuur, die harde conclusies over het gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen stilhield.

Nu zegt Kaag „in de breedte” dat het belangrijk is dat organisaties hun „structuren op orde hebben” om wangedrag te melden, zich actief inzetten voor preventie en dat er zo nodig stappen worden gezet naar het Openbaar Ministerie. Verder benadrukt ze „zorgvuldigheid en feiten, en vertrouwelijkheid ook in de richting van slachtoffers.”

Op de vraag of de hele affaire er niet toe leidt dat het daders afschrikt om ook alsnog naar buiten te komen met hun verhaal, zei ze dat het slachtoffer in eerste instantie vooropstaat. Wel zou ze deze vraag gaan voorleggen aan regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer.