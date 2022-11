Fans in Huis van Oranje blijven optimistisch: ’We kunnen echt wereldkampioen worden’

„Kampioenen olé olé.” Luid gejuich klinkt maandagavond rond 7 uur in het Amsterdamse AFAS Live, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot het Huis van Oranje. Oerkreten klinken, mensen vallen elkaar in de armen en ze springen in het rond in het Amsterdamse AFAS Live. Na een moeizame pot heeft Nederland toch nog de overwinning binnengesleept.

„Man, dit was op het eind wel even billenknijpen”, lacht Frank Wahl, die met zijn vader André en familielid Wim Hobé aanwezig was. „De eerste 85 minuten kon je wel weggooien, zo slecht was het. Alles leek te wijzen op een saaie 0-0. Maar dit is heerlijk, nu weet je eigenlijk al dat je doorgaat.” Dat beaamt Bas van Rooijen. „Ik viel in de tweede helft bijna in slaap, zo saai werd het. Maar uiteindelijk maakt dat natuurlijk geen reet uit! Die punten zijn gewoon binnen. En we hebben eigenlijk amper een kans weggegeven. Dan moet het tegen Qatar en Ecuador ook wel gaan lukken.”

Henk Achterstraat (rechts) met zijn vrienden.

Voorafgaand aan de wedstrijd waren de verwachtingen nog hooggespannen. „We pakken die gasten met 5-0”, riepen Kay Gerrits en enkele van zijn maten stellig. „Senegal mag dan een van de beste Afrikaanse landen zijn, wij horen tot de beste landen van Europa! En het verschil tussen Europa en Afrika is gewoon te groot.” Maar dat was in de wedstrijd amper te zien, vonden de meeste fans. „Het spel zakte in de tweede helft steeds verder weg, niet te best”, zegt Jasper van der Hoeven uit Den Haag. „Ik had echt niet meer gedacht dat de winnende nog zou vallen.”

In het Huis van Oranje, dat hooguit voor driekwart was gevuld, werd het gedurende de wedstrijd dan ook steeds stiller. Waar er in de eerste helft nog regelmatig gezongen werd, bleven steeds meer fans in de tweede helft zitten. Alleen de invalbeurt van Memphis leidde tot een korte vreugde-uitbarsting. Totdat Cody Gakpo tóch nog de openingsgoal maakte. „Dat was zo geweldig, het dak ging er helemaal af”, straalt Jasper van der Hoeven. Hij gaat samen met zijn vader Johan dan ook nog een feestje bouwen. „We gaan zo de polonaise in”, lachen de twee. „En daarna drinken we er een mooi drankje op”, heerlijk man!” Jasper voetbalt bij de voormalige jeugdclub van Nathan Aké, V.V. Wilhelmus in Voorburg. „Een heel relaxte gozer en is hij vanavond belangrijk geweest voor het team!” Bij André Wahl leidde het optreden van debuterend keeper Andries Noppert tot vreugde. „Het is gewoon heerlijk dat hij zo lang is.”

V.l.n.r., boven: Rick, Lars en Jasper. Onder: Wietske en Pien.

Van Rooijen heeft ondanks het spel alle vertrouwen in het vervolg. „Als we op deze manier blijven spelen en weinig kansen weggeven, zie ik ons tegen Argentinië die we mogelijk in de kwartfinale tegenkomen ook een goede kans maken. Ja we kunnen echt wereldkampioen worden als we nog iets beter gaan spelen!” Johan van der Hoeven is minder overtuigd. „Als we zo blijven spelen, is het in de achtste finales wel afgelopen denk ik. Gelukkig hebben we nog wat poulewedstrijden om er beter in te komen.”

Voor de familie Wahl wordt het geen groot feest. „Morgen roept het werk weer”, constateert Frank. „Dus we pakken zo de trein en de auto terug naar de Betuwe. Met een heerlijk gevoel.” En hij staat nu al te popelen voor de volgende wedstrijd van Oranje. „Vrijdag ga ik weer kijken, dan in de ArenA!”