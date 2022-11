Fans in Huis van Oranje weten het zeker: ’We pakken die gasten met 5-0!’

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg is in het Huis van Oranje. Proef de sfeer via zijn tweets onderaan dit artikel.

Maandagmiddag kleurt de ArenA Boulevard steeds meer oranje. ’Hup Holland Hup’, klinkt het. Fans drommen samen om naar binnen te gaan bij evenementenlocatie AFAS Live, dat speciaal is omgebouwd tot Huis van Oranje. De twee Oranje-mascottes in leeuwenpak Dutchy en Kicky rennen driftig heen en weer om met de fans op de foto te gaan.

Er is dan ook niemand te vinden die geen vertrouwen heeft in de pot tegen Senegal. „We pakken ze met 5-0”, grijnst Kay Gerrits. „Senegal mag dan een van de beste Afrikaanse landen zijn, wij horen tot de beste landen van Europa! En het verschil tussen Europa en Afrika is gewoon te groot.”

V.l.n.r. Bryan Jochems, Camiel Smits, Ramon Smits, Kay Gerrits en Sander Barten

’Qatar te duur voor ons als arme studenten’

De Brabander is samen met zijn maten gesluierd in een oranje keffiyeh waarmee ze op Qatarese sjeiks lijken. „Maar we zijn blij dat we er niet heen gegaan zijn”, lacht hij. „Qatar is veel te duur voor ons als arme studenten.”

Dat beaamt Gerrit Bosman, die samen met zijn collega’s van het Slingeland Ziekenhuis uit Doetinchem op het punt staat om naar binnen te gaan. Hij heeft z’n Oranje-pet op en klemt zijn hand stevig om een bierblikje. „Hier kun je tenminste makkelijk en goedkoop aan bier komen, in Qatar niet”, lacht hij. „En daar gaat het om! Wat kan mij het voetbal eigenlijk schelen, het gaat om de sfeer. We gaan met z’n allen achter Oranje staan. Vrijdag en dinsdag weer in de Johan Cruijff ArenA.”

V.l.n.r., boven: Niels Rabelink, Frank Lenselink, Gerrit Bosman, Brandon, Carine Stoltenborg en Joost Bosman. Onder: Milou Hummelink, Lynn Meekes en Floor van der Heide.

„We gaan al twintig jaar in wisselende samenstellingen naar Oranje-wedstrijden”, vertelt hij enthousiast. Maar dit jaar niet naar Qatar. „Het is te duur en de slechte arbeidsomstandigheden zitten me niet lekker.” Hij was in 2000 ook in Amsterdam bij de verloren halve finale van het Nederlands Elftal op het EK tegen Italië na strafschoppen. „Toen was het oorverdovend stil, dat wil ik nooit meer meemaken. En dat gaat ook niet gebeuren!”

Henk Achterstraat uit Ede kijkt verschrikt op. Een beveiliger sommeert hem om zijn oranje vuvuzela in te leveren. ’Dat mag niet mee naar binnen meneer’. „Nou ja zeg”, reageert hij verongelijkt. Resoluut haalt hij een oranjeratel uit zijn tas. „Mag dit wel?” De beveiliger knikt goedkeurend.

Henk Achterstraat (rechts) met zijn vrienden.

Hoog zelfvertrouwen

Na dit ’incident’ tovert Henk weer zijn mooiste glimlach tevoorschijn, op zijn oranje klompen, in zijn hesje, met een petje op en een sjaal om. „Ja normaal heb ik een luchtige zomeroutfit. Maar het is nu echt koud man! Gelukkig is er bier om op te warmen. We gaan deze pot gewoon met 3-0 winnen. Louis van Gaal is een fantastische trainer.”

Bij Amber, Rick, Lars, Wietske en Pien uit Amersfoort is het zelfvertrouwen net zo hoog. „Het wordt 2-0”, klinkt het resoluut. Rick grijnst breed. „Twee eigen doelpunten van Senegal! Die gasten kunnen er niet veel van.”

V.l.n.r., boven: Rick, Lars en Jasper. Onder: Wietske en Pien.

Sommige fans zijn van ver gekomen om naar het Huis van Oranje te kunnen gaan. Zo moesten Cas Haegens, Shenna van Helden, Bas Verhaegh en Sander Bovée ruim twee uur met de trein reizen. „Ja tuurlijk man, het gaat hier gewoon een groot feest worden”, straalt Haegens. Hij verwacht dat Oranje met 2-1 wint. „Denzel Dumfries en Vincent Janssen schieten de ballen erin.”

En de vier weten al wat ze gaan doen mocht Oranje inderdaad winnen. Haegens: „Dan gaan we heel veel bier drinken. Gelukkig zijn we niet in Qatar! Veel te duur ook daar.”