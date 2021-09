Nederlandse vijftiger overleden na dancefeest in België

Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

Houthalen-Helchteren - Een Nederlander is vrijdag overleden kort nadat hij onwel werd op een dancefeest in België, zo melden Vlaamse media. De vijftiger was aanwezig op festival Extrema Extra in Houthalen-Helchteren.