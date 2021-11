Amerikaanse school verwijdert deur van toilet: ’We begrijpen het ongemak’

Drugsgebruik en ’andere belangrijke misdragingen’ rezen de pan uit, schrijft directrice Christina Steele Hantgin van het Travis Early College High School in Austin (Texas) in een brief aan ouders.

Volgens de directrice zijn er talloze misdragingen op het toilet geweest, citeert CBS Austin. Zo’n 90 procent van de drugsgerelateerde vergrijpen vond plaats op de wc. „Onze toiletten waren onveilig”, schrijft ze. „En mijn eerste prioriteit is veiligheid.”

Na het verwijderen van de deuren tussen de gang en de toiletruimtes „is er geen incident meer voorgevallen”, schrijft Steele Hantgin.

Ongemakkelijk

Ouders van de school zijn echter in rep en roer. De directrice geeft toe dat ze beter had moeten communiceren. „De beslissing om de deuren te verwijderen is niet lichtzinnig genomen. Ik begrijp dat er ongemak is over het verlies aan privacy en het gebrek aan communicatie van onze kant helpt niet.”

Kinderen worden nog met een ouderwetse schoolbus opgehaald, maar niet alles gaat zoals vroeger op de Travis Early College High School. Ⓒ Google Maps

Volgens lokale journalisten van KXAN is de afgelopen tijd al veel geprobeerd. Zo sloot de school eerder de wc’s die niet konden worden gemonitord. Maar dat proces nam te veel tijd in beslag. De komende tijd worden meer maatregelen genomen om het drugsgebruik te beteugelen.