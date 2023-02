Nederlands team: vier mensen levend onder puin gehaald in Antakya

Louise Smits van het vrijwillige reddingshondenteam RHWW uit het Gelderse Duiven heeft weinig tijd om stil te staan bij de bijzondere gebeurtenis van dinsdagavond toen in het centrum van Hatay (de stad Antakya) een vader en zoon levend werden gevonden en aan de rand van het stadscentrum nog twee volwassen personen. „Ja het is speciaal, maar we hebben geen tijd te verliezen. We moeten door, er is nog heel veel te doen hier.”

’Optimistisch mens’

Smits vertelt hoe de hondenteams, die in groter verband optreden onder de vlag van de stichting Samenwerkende Reddingshonden Organisaties SRO, op pad gingen op aanwijzing van de Turkse SAR (Search And Rescue). „Op aanwijzing van de SAR zijn we naar die betreffende locaties gegaan en nadat de SAR had gecheckt of het veilig was, hebben we de honden losgelaten. Zij hebben een spoor gevolgd. Er is een tweede team gekomen voor de bevestiging. Toen die er was, zijn de honden weggehaald en konden bergingsploegen gaan graven. Dat heeft zeker zes uur geduurd. Gelukkig met een positief resultaat.”

Hoe het kan dat mensen nog in leven zijn na acht dagen onder het puin, kan ook Smits niet precies verklaren. „Er ligt van alles onder het puin. Voedsel, kleding en misschien wel stroompjes water. Er kunnen dus nog steeds overlevenden zijn. Natuurlijk denk ik dat. Ik ben een optimistisch mens.”

Twaalf mensen

Afgelopen maandag heeft het reddingsteam in dezelfde regio al een 13-jarige meisje levend onder het puin vandaan gehaald na een aanwijzing van de honden. Een lokale bergersploeg, waar het RHWW nauw samen mee werkt, had het meisje gered. Volgens RHWW zijn de reddingen te danken aan de „supersamenwerking” met het Turkse reddingsteam.

USAR

Het Nederlandse USAR-team, dat vorige week maandag vertrok, is intussen op de weg terug naar Nederland. Het team, dat bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie, had acht reddingshonden mee en wist twaalf mensen levend onder het puin vandaan te halen. Het team wordt naar Spanje gebracht om een dag op krachten te komen en arriveert morgen in Nederland.