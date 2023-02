Nederlands team: vier mensen levend onder puin gehaald in Antakya

Een van de Nederlandse reddingshonden deze week in Turkije. Ⓒ twitter RHWW

Antakya - Een Nederlands reddingsteam in Turkije heeft dinsdagavond vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat gebeurde in de stad Antakya in de regio Hatay, meldt Stichting Reddingshonden RHWW.