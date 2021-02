Bakkerij Davelaar verandert naam: ’jodenkoek’ voortaan als ’Odekoek’

Op de website geeft Davelaar tekst en uitleg. „We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Dit begrip, inclusiviteit, benadrukt niet zoals diversiteit de verschillen tussen mensen. Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Omdat we met Davelaar onze deuren open zetten voor een ieder die gemotiveerd is om te werken, past de naam jodenkoeken niet”, aldus de bakkerij.

Uit een enquête onder koekjesliefhebbers blijkt dat met name de jonge generatie de naam niet meer vindt kunnen.

Overdaad aan voorzichtigheid

Bij Het Centraal Joods Overleg in Amsterdam wordt de naamsverandering gewaardeerd, maar geeft de organisatie gelijktijdig aan nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam van de koeken. „Twee weken geleden lichtte Davelaar ons in over de naamsverandering. Wij waarderen de overdaad aan voorzichtigheid, maar de naam heeft ons nooit gestoord”, vertelt woordvoerder Enno Verdoner aan NH Nieuws.

Buiten de naam is er volgens hem ook verder niks Joods aan de koeken. „Mogelijk zou het van een Joodse bakker komen, maar alsnog klopt de naam grammaticaal niet. Dan zou je er Joodse koeken van moeten maken, maar er is niks Joods aan deze koeken. Het is niet koosjer bijvoorbeeld.”

Davelaar verkoopt de koeken sinds 1883. Aan de smaak zal volgens het bedrijf niets veranderen.