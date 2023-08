Zware vuurgevechten en doden in Libische hoofdstad Tripoli

Libië wordt sinds de val van Muammar Kaddafi in 2011 beheerst door militante groepen die allemaal een deel van het land in handen hebben. In Tripoli staan de invloedrijke 444 Brigade en de Speciale Afschrikkingsmacht (SDF) tegenover elkaar. Ze zijn beide verbonden aan de regering, maar maken de dienst uit in verschillende delen van de stad en botsen vaker met elkaar.

De onrust brak uit na de arrestatie van een commandant van de 444 Brigade, die vooral verbonden is aan het ministerie van Defensie. De SDF treedt op als politiemacht. Het is niet duidelijk waarom de commandant was opgepakt, maar hij is inmiddels weer vrijgelaten. De hoop in Libië is dat het geweld daarmee zal afnemen, maar na de vrijlating waren nog altijd veel explosies te horen in Tripoli.

De Verenigde Naties en een aantal landen hebben de groepen in Libië opgeroepen om per direct de wapens neer te leggen.