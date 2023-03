Drie doden door lawines in Noorwegen, waaronder zeker een buitenlandse toerist

Een groep van vijf toeristen kwam vrijdagmiddag terecht in een lawine nabij de Kavringtinden-berg in het uiterste noorden van Noorwegen. Een van hen overleefde dat niet, zei een politiewoordvoerder. Twee anderen raakten gewond, de anderen bleven ongedeerd.

De burgemeester van de gemeente Lyngen liet weten dat de groep uit Italië kwam. Maar of het overleden slachtoffer Italiaans was is nog niet officieel bevestigd.

Iets later kreeg de politie een melding van een lawine op het nabijgelegen eiland Reinoya. Daar werden een huis en een schuur door de sneeuwmassa de zee in geduwd, waarbij twee mensen omkwamen.