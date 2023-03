Vier doden door lawines in Noorwegen, onder wie buitenlandse toeristen

Een groep van vijf toeristen kwam vrijdagmiddag terecht in een lawine nabij de Kavringtinden-berg in het uiterste noorden van Noorwegen. Een van hen overleefde dat niet, zei een politiewoordvoerder. Twee anderen raakten gewond, de anderen bleven ongedeerd. De burgemeester van de gemeente Lyngen liet weten dat de groep uit Italië kwam. Maar of het overleden slachtoffer Italiaans was, is nog niet officieel bevestigd.

Bij een andere lawine bij de Tverrelva-rivier kwam iemand om die deel uitmaakte van een buitenlands reisgezelschap. De nationaliteit van het slachtoffer is nog niet naar buiten gebracht.

Ook was er een lawine op het eiland Reinoya. Daar werden een huis en een schuur door de sneeuwmassa de zee in geduwd, waarbij twee mensen omkwamen. Ook zijn dieren in zee terechtgekomen.

Premier Jonas Gahr Støre sprak van „een tragische start van Pasen.” Hij sprak volgens persbureau NTB zijn medeleven uit aan de nabestaanden.