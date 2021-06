’Skelet gevonden van man die 3000 jaar geleden werd doodgebeten door haai’

Wetenschappers troffen het skelet aan op een Japanse begraafplaats. Het onderzoeksteam zocht naar skeletresten van prehistorische jagers en verzamelaars toen ze het skelet van een man tegenkwamen, met wel heel erg veel verwondingen. „De man had verwondingen op de armen, benen en de voorkant van de borst en de buik.”

„We hadden in eerste instantie geen idee wat de 790 diepe, gekartelde, wonden bij deze man had kunnen veroorzaken”, aldus onderzoekers J. Alyssa White en Rick Schulting in een verklaring. „Door een proces van eliminatie hebben we een menselijk conflict, of een wel vaker voorkomende aanval door een aaseter of roofdier uitgesloten”, voegden ze eraan toe. Op basis van de verwondingen moet hij zijn aangevallen door een tijgerhaai of een witte haai, concluderen de wetenschappers.

De man moet volgens de onderzoekers team tussen 1.370 en 1.010 voor Christus om het leven gekomen zijn.