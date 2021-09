ID&T: kabinet neemt cultuursector totaal niet serieus

„Wij volgen het nieuws nauwlettend maar het lijkt erop dat we niet anders kunnen dan constateren dat dit kabinet de cultuursector totaal niet serieus neemt”, reageert CEO Ritty van Straalen. „Telkens wordt het balletje een stukje vooruit getrapt. In plaats van een echte handreiking en een duurzame oplossing komen ze nu weer met uitgelekte halfbakken plannen die nergens op gebaseerd zijn.”

Volgens Van Straalen is er „geen enkele reden meer om binnen- en buitenevenementen, dus ook het nachtleven onder Fieldlab-voorwaarden, niet op 100 procent capaciteit toe te laten”, zo stelt hij. „Het is in meerdere Fieldlabs bewezen dat dit veilig kan. Waarom moet de cultuursector dicht blijven als voetbal en andere sectoren volledig open kunnen?”

Evenementen voor meer dan 750 bezoekers zijn tot in ieder geval 20 september verboden, maar Van Straalen vindt dat het daarna wel klaar is. „Wij, en ik weet dat de gehele sector en de gehele achterban er zo over denkt, zullen niks anders accepteren dan 100 procent open per 20 september.”

ID&T, het bedrijf achter evenementen als Mysteryland, Awakenings en Thunderdome, was al vaker kritisch over de aanhoudende beperkingen in de evenementensector. Zo spande de organisatie een kort geding aan tegen de Staat in een poging de maatregelen op te heffen, maar trok dat later weer in.