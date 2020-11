Curaçao reddende engel in coronatijd: ’Beachclubs en attracties zijn open, sfeer is prima!’

Meestal een zonnetje, een koel briesje en warm zeewater op op Curaçao. Ⓒ foto anp/hh

Wie had dat ooit gedacht: Nederlandse vakantie-eilanden in de Cariben als reddende engel in barre coronatijden. Curaçao en Bonaire zijn nog de enige uitzondering die het kabinet wil maken om er deze winter een weekje uit te kunnen naar de zon.