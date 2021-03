Zonnige, droge en warme lente op komst

Binnenland

Eerste lentestorm raast over Nederland: windstoten tot 110 km per uur

Donderdag stormdag. In heel het land kwamen vandaag zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. In de loop van de dag zijn die zwaarder geworden, maar ook weer afgezwakt. Sommige coronateststraten in het land zijn uit voorzorg...