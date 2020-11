Verdachte blijft met duikscooter 25 minuten kopje onder in ijskoud meer

De man werd volgens CBS News gezocht wegens zijn rol in een grote beleggingsfraudezaak. Daarmee zou zo’n 35 miljoen dollar zijn gemoeid.

Toen agenten Matthew Piercey wilden arresteren, dook hij achterop een pick-up truck. Die leidde hem naar het meer in het noorden van de Amerikaanse staat. ,,Piercey heeft een tijdje uit het zicht onder water doorgebracht. De politie kon toen alleen wat luchtbellen zien’’, zo valt te lezen in documentatie van de openbaar aanklager. Volgens hen is het ontsnappingsrisico van de verdachte nog altijd groot.

6,4 kilometer per uur

Met de onderwaterscooter kom je overigens niet snel erg ver. Uit de productomschrijving van Yamaha blijkt dat het technologische snufje met slechts 6,4 kilometer per uur vooruit komt en er een diepte van 30 meter bereikt kan worden.

Vorige week werden de 44-jarige Piercey en zijn zakenpartner Kenneth Winton aangeklaagd wegens grootschalige fraude en witwassen van geld. De twee worden ervan verdacht investeerders geld in hun bedrijven te laten pompen onder valse voorwendselen van een beleggingsfonds. Piercey had een medewerker onder vier ogen namelijk toevertrouwd dat er helemaal geen fonds bestond, zo valt onder meer te lezen in de aanklacht.

Winton was in eerste instantie gerekruteerd als investeerder, maar nam later het management van een van de bedrijven van Piercey op zich. Van het geld van de investeerders zouden zij onder meer twee woningen en een woonboot hebben gekocht. Er zouden nauwelijks liquide middelen over zijn gebleven om de geldschieters terug te betalen.

Bij veroordeling wacht het duo twintig jaar celstraf en honderdduizend dollars aan boetes. Volgens de advocaat kijkt zijn cliënt Winton uit naar de gang naar de rechter. ,,De gerechtelijke procedure werpt hopelijk licht op wat hier werkelijk is gebeurd’’, aldus Adam G. Gasner.