1,5 meter afstand houden lukt de mensen steeds minder goed

Ⓒ ANP

UTRECHT - De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat "anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen" is flink afgenomen. Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en op basis van een tweede gedragsonderzoek.