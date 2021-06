19-jarige verdronken in stadsgracht Leeuwarden

Hoe de jongen in de stadsgracht is geraakt, is onduidelijk. Een meisje sprong volgens de Leeuwarder Courant nog achter de jongen aan het water in, maar moest weer naar de kant zwemmen om zichzelf te redden.

De brandweer kwam met duikers ter plaatse. Na een paar slagen in het water vonden zij de jongen en sleepten hem de kade op. Hij is gereanimeerd en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Maar hulp mocht niet meer baten.

Het meisje dat de jongen probeerde te redden is gecontroleerd op onderkoeling. Ze is per ambulance thuisgebracht. De Friese politie kon zaterdag nog geen verdere reactie geven.