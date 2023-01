Premium Het beste van De Telegraaf

'Hij heeft een overwinning nodig' Nieuwe Russische opperbevelhebber Gerasimov 'hangt al aan zijden draadje'

Door Mischa van Diepen

Valeri Gerasimov Ⓒ ANP

Moskou - Hij is één van de weinige personen die de Russische president Poetin van de lancering van kernwapens kan weerhouden. Maar de nieuwe opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, Valeri Gerasimov, moet nu een reputatie oppoetsen die door de invasie in Oekraïne de nodig krassen heeft opgelopen.