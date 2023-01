Derde verdachte van aanslag op woning agent aangehouden

December 2020: onderzoek van de politie na een aanslag met een zwaar explosief op de woning van een agent in Best. De explosie was op een kilometer afstand te zien en te horen. Ⓒ REMCO ROOIJAKKERS

Er is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de aanslag op de woning van een politieagent in het Brabantse Best in december 2020. Het gaat om een 30-jarige man uit Eindhoven, meldt de politie Oost-Brabant aan De Telegraaf.