Politie blundert met bericht over zeven maanden oude baby

De politie Midden-Nederland laat weten in een verklaring dat het delen van dit soort berichten veel impact heeft op een gezin. Daarnaast stelt de politie nu dat er feitelijke onjuistheden over de situatie staan vermeld: een deel van de informatie in het bericht was niet correct. Om deze redenen is het bericht offline gehaald.

De politie gaat intern met elkaar in gesprek om nogmaals onder de aandacht te brengen hoe om te gaan met het plaatsen van informatie op sociale media. Het kind is ondertussen ondergebracht bij een voogd na bemiddeling van Veilig Thuis.