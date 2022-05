Politievrijwilliger ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

In maart deed de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klacht (VIK) onderzoek naar de vrijwilliger nadat er een melding was binnengekomen. De politie besloot op basis van de uitkomsten van het onderzoek de medewerker te ontslaan. Wat de persoon in kwestie precies heeft gedaan wil de politie niet zeggen.

Politievrijwilligers ondersteunen beroepscollega's in hun taken zoals het het doen van aangiftes of het opmaken van een proces-verbaal. In maart is bij dezelfde eenheid ook al een politievrijwilliger ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag.