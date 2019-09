Locoburgemeester Amsterdam weg om afvalcrisis

Hij stelt dat zijn collega’s in het linkse stadsbestuur zijn oplossing om het Afval Energie Bedrijf te privatiseren niet steunen en daardoor grote financiële risico’s met Amsterdamse belastinggeld nemen. Daar kan hij niet achter staan.

Afgelopen maanden ontstond een crisissituatie in Amsterdam toen het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam grotendeels stil kwam te liggen door (technische) problemen. De gemeente Amsterdam is 100 procent aandeelhouder van de noodlijdende fabriek. Volgens Kock, die afgelopen zomer samen met experts aan een oplossing heeft gewerkt, is de oplossing om het Afval Energie Bedrijf te privatiseren. „Met elke dag langer wachten, neemt het verlies toe en stijgt de discontinuïteit van AEB en de publieke diensten. Het college moet slagvaardig optreden. Vertraging is onverantwoord.” Maar zijn linkse collega’s voelen niets voor dat voorstel van Kock om het bedrijf te verkopen, zo blijkt uit zijn afscheidsbrief.

Kock: „Privatisering is niet de enig denkbare oplossing, maar andere, publieke, opties zijn kostbaarder voor de gemeente en voor Amsterdammers, financieel risicovoller en bieden minder kans op een succesvolle doorstart van het bedrijf en continuering van de publieke diensten. Ik respecteer de keuze van het college voor een andere oplossing dan de door mij voorgestelde privatisering van AEB. Echter, ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een besluit dat evident risicovol en onnodig kostbaar is voor Amsterdam en haar Inwoners”, aldus de D66’er.

Kock, van huis uit econoom, laat in een brief aan burgemeester Femke Halsema weten zijn ’met pijn in zijn hart’ zijn functie per direct neer te leggen. Hij werd in 2014 door D66 ’ingevlogen’ om puin te ruimen binnen de gemeente Amsterdam na een vernietigend rapport over de staat van de financiën in de hoofdstad; een opdracht die hij me verve vervulde. Sinds 2018 is Kock kreeg Kock als belangrijke steunpilaar van D66 in Amsterdam meerdere portefeuilles, waaronder die van de Haven en Economische Zaken. Hij wenst het college ’veel wijsheid’ bij het besturen van Amsterdam.