Keiharde aanklager gebruikt maffiawet om Trump achter de tralies te krijgen

Amsterdam - De openbare aanklager in Georgia die Donald Trump en een aantal van zijn bondgenoten achter de tralies probeert te krijgen, gebruikt daarbij één van haar favoriete wetten die in de VS bekendstaat als de mobster law, de wet waarmee de maffia en types als de Mexicaanse drugshandelaar El Chapo werden aangepakt.

Fani Willis op een persconferentie. Ⓒ Getty Images