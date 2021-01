Fel debat over Australia Day

Steeds meer Australiërs zien Australia Day niet meer als een feestdag, maar juist fellere protesten zouden voor extra polarisatie kunnen zorgen, waarschuwen commentatoren. Ⓒ Foto EPA

BRISBANE - Australiërs vieren komende dinsdag Australia Day. Althans, een deel van hen. De nationale feestdag is de laatste jaren vooral aanleiding voor fel debat over de vraag of de stichting van de Britse kolonie, en daarmee het ontstaan van het hedendaagse Australië, wel een feest waard is.